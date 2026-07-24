周勝考涉行賄案二審 林銘仁稱碰面未談土城開發案

新北議員周勝考涉護航遠雄開發案，透過友人以200萬元行賄議員林銘仁，一審被依貪污等罪判刑10年。二審今天開庭，林銘仁說3人碰面時未談開發案，200萬元用途是他自己推論。

全案因由，周勝考被控收受遠雄集團創辦人趙藤雄不正利益，護航土城開發等案，除行賄林銘仁並涉虛增勝益營造公司資本額至新台幣1億元；一審依貪污等罪判刑10年，另依違反公司法判刑6月，得易科罰金；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天傳喚周勝考及林銘仁出庭，由周勝考辯護人進行詰問。

一審判決指出，趙藤雄為加速土城開發案都市計畫審議及環評程序，將遠雄集團土方清運工程交由周勝考實際掌控的勝益營造承攬，涉嫌藉此行賄周勝考，再由周勝考利用議員身分，要求時任新北市政府城鄉發展局科長海治平加速辦理環評公聽會，公聽會於民國101年5月14日舉行。

判決指出，周勝考為排除反對土城開發案的議員林銘仁，透過與林熟識的友人張松安排會面，101年5月11日下午在新北市議會對面麥當勞碰面。席間，周勝考與張松勸說林銘仁不要反對開發案，並表示未來若有土方清運等工程利益，可與林銘仁共享，但林銘仁未表態即離去。

一審判決表示，周勝考與張松事後認為未能改變林銘仁立場，周勝考另行起意，透過張松以200萬元行賄林銘仁，但遭拒絕。

林銘仁今天作證表示，當天是接受張松邀約到麥當勞聊天，張松只說稍後有朋友會來，周勝考隨後到場；3人並未談論土城開發案，而是討論土地徵收拆遷戶，希望政府提高補助；至於是否曾接電話與遠雄集團魏春雄通話，他已沒有印象，若監聽譯文有記載，那就是有。

林銘仁表示，自己對土城開發案的立場是應符合許多附帶條件，身為民意代表就是依法監督、執行職務，即使有人希望他支持或不要反對，也不可能強迫他改變立場；公聽會當天，他也沒有因個人利益而改變態度。

周勝考辯護人另提示林銘仁偵查筆錄，詢問他先前曾稱張松拿200萬元是希望他不要再反對土城開發案，究竟是張松明白表示，還是自己的理解。林銘仁回答，應該是自己的推論，張松當下並未說明用途；至於拒收款項，是因為他認為這涉及道德問題，身為民意代表，本來就不應收取任何好處。