陽明交大教授涉砍殺連襟 檢認逃亡串證之虞聲押禁見

陽明交大林姓教授疑妻家分產問題，14日闖入新竹市某音樂教室砍殺紀姓連襟店長，今天上午從醫院戒護出院，移送新竹地檢署偵辦。檢方訊後認定林男涉犯家庭暴力防治法及刑法家庭暴力殺人罪，罪嫌重大，且有逃亡、勾串證人之虞，已向法院聲請羈押禁見。

新竹地檢署今天表示，竹檢偵辦7月14日發生在新竹市三民路某音樂教室的林姓被告家庭暴力罪殺人案件，被告因現行犯拒捕，導致遭逮捕過程受傷，經警方戒護至醫院醫治，於今日出院移送地檢署由檢察官複訊。

新竹地檢署說明，林姓被告經檢察官訊問後，認涉犯家庭暴力防治法第2條第1項、刑法第271條第1項之家庭暴力殺人罪，罪嫌重大並認其涉犯重罪有逃亡及勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見。並將持續徹查真相，釐清事實，依法嚴懲暴力犯行，以維社會治安與公共安全。