雲嘉南濱海風景區管理處傳弊案 處長遭聲押後交保限制出境

台中市第四選區立法委員廖偉翔去年經公民團體發起罷免，廖的前女友阮姓女子因對他不滿，製作不實文宣稱「偶像女友墮胎後就甩！」阮落網後坦承犯行，辯稱不知道自己在做什麼，法院認為她損害廖名譽、民主政治，依意圖使被罷免人罷免案通過而傳播不實罪判她3月徒刑，可上訴。

2026-07-24 12:10