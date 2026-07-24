雲嘉南濱海風景區管理處傳弊案 處長遭聲押後交保限制出境
雲嘉南濱海國家風景區管理處傳弊案，據指出，疑與馬沙溝BOT有關，台南地檢署昨傳喚處長徐振能等人到案說明，經檢方複訊後，認徐涉貪汙罪嫌重大，向台南地院聲押，法官裁定50萬元交保，並限制出境出海。檢方對此表示，全案現仍持續偵辦中。
據調查，徐振能曾任嘉義縣文化觀光局副局長、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長、西拉雅國家風景區管理處處長，去年1月16日起，回鍋擔任雲嘉南濱海國家風景區管理處處長迄今。
據了解，台南地檢署日前接獲檢舉，疑與馬沙溝BOT案有關，惟檢方對此並未多說明，強調全案現仍持續偵辦中。
檢調人員昨至雲嘉南濱海國家風景區管理處等地搜索，並傳喚徐振能等人到案說明，檢方複訊後，認徐等3人涉貪汙罪嫌重大，並向法院聲押，經法院裁定交保、限制出境出海。
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