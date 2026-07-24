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雲嘉南管理處長遭搜索50萬交保 觀光署火速開鍘拔官

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導

台南市將軍區馬沙溝濱海遊憩區BOT案委外經營出問題，導致雲嘉南濱海國家風景區管理處22日遭台南檢調搜索。處長徐振能經調查，於昨天諭令50元交保，但觀光署隨即開鍘、拔官，將徐振能改調回署內當專委。處長一值由原副座莊名豪暫代。

台南檢方偵辦台南市將軍區馬沙溝濱海遊憩區民間自提營運移轉案，並於日前搜索雲嘉南濱海國家風景區管理處處長室，觀光署強調將全力配合司法單位偵辦作為，以迅速釐清案情。

據了解，馬沙溝濱海遊憩園區是於2020年，由雲嘉南管理處辦理招商，由彩虹育樂股份有限公司為最優申請人，並於2021年完成簽約。但自2023年8月、9月以來，因天災造成馬沙溝海岸線退縮、沙灘大面積流失等因素，經召開協調會後，已於2024年5月終止契約。

觀光署表示，後續因2025年丹娜絲颱風再度重創馬沙溝濱海遊憩園區，雲嘉南管理處災後清整完畢後，持續進行各項用地檢討與規劃作業，預計於2027年底重新啟動招商作業。

而就雲嘉南管理處處長徐振能涉案，並遭法院裁定50萬元交保候傳，為利釐清案情，觀光署於交保同日即將徐振能報部免職，改調回觀光署擔任綜合行政職系的專門委員；處長一職遞補前，將由副處長莊名豪代理。

觀光署重申，重視公務人員廉能官箴，要求同仁依法行政，此案已進入司法偵審程序，本署將視案件偵審情形，從嚴從速追究涉案人員行政責任，並積極檢討防弊作為與加強教育訓練，防止類似案件發生。

雲嘉南濱海國家風景區處長徐振能。聯合報系資料照
雲嘉南濱海國家風景區處長徐振能。聯合報系資料照

台南 觀光署

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