立委廖偉翔遭造謠使人墮胎 嫌犯曝光就是「 前偶像女友本人」

台中市第四選區立法委員廖偉翔去年經公民團體發起罷免，廖的前女友阮姓女子因對他不滿，製作不實文宣稱「偶像女友墮胎後就甩！」阮落網後坦承犯行，辯稱不知道自己在做什麼，法院認為她損害廖名譽、民主政治，依意圖使被罷免人罷免案通過而傳播不實罪判她3月徒刑，可上訴。

判決指出，阮女先前和廖偉翔是男女朋友，阮2025年5月經網路得知公民團體發起罷免廖活動，她因對廖不滿，明知2人交往期間沒有懷孕墮胎，也無證據證明廖曾將女性灌醉性侵。

阮女5月22日卻製作「拒絕渣男當立委 台中有腦，罷免偽翔」傳單電子檔，內容指稱廖「約女性吃餐酒實則灌酒，接後侵害」、「偶像女友墮胎後就甩！著實令人唏噓！」附上自己和廖合照，以文字標明懷孕及坐在輪椅上照片。

阮再將相關文宣印出，到廖的舊服務處周邊，朝鄰近汽車、貨車、民宅信箱張貼、放置傳單，以散布謠言，隔天廖偉翔服務處人員發現報警，警方6月17日搜索阮女，扣得手機、電腦內資料。

檢方訊時，阮坦承和廖交往時沒懷孕墮胎仍製作文宣，辯稱當時精神不好，不知道自己在做什麼，關於灌醉女性性侵一事是IG網友轉述的，但已經沒有對話紀錄可以證明，檢方依意圖使被罷免人罷免案通過而以文字、圖畫散布謠言及傳播不實之事罪嫌起訴她。

台中地院審酌，罷免制度是實現民主政治重要機制，選民藉由正確資訊，始能合理評斷被罷免人學識、品德、操守及政見等條件。

中院認為，阮女傳播不實之事，損害廖偉翔名譽，也誤導選民及影響選舉正當性，對於國家民主政治發展造成負面之影響，其所為有敗壞選風之處，實屬不該。

中院考量一切情狀後，依意圖使被罷免人罷免案通過而傳播不實罪，判阮女3月徒刑，得易科罰金，褫奪公權1年。