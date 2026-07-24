聖石金業搞龐氏騙局吸金181億！38人起訴求刑 公司遭罰40億

聖石金業在北中南開旗艦店，涉嫌以買賣黃金條塊契約從事吸金的龐氏騙局，約2年吸金總金額高達181億餘元，台北地檢署今偵結，依刑法加重詐欺及違反銀行法等罪嫌起訴38人，其中主謀邱薡宬、胞妹邱嬿妤、妹婿蔡承翰、中區營運長張桂洋等4人各具體求刑18年，聖石公司科處40億元罰金。

聖石公司董事長特助凌睿宏、客服部經理凌睿妤、總管理處最高主管王辰瑄、財務經理施佩芳、公關經理陳啓明、南區執行長黃美芬，及員工莊劍芬、黃炳翔、周子青、林書宇、謝佳蓁、張名泉、楊宗諭等13人求處16年徒刑；資深業務人員蘇恩潔等21名員工求刑10年。

聖石金業2022年在台北市信義路盛大開幕，於台北、台中、高雄設立三個旗艦店，強調全台專櫃現價買賣歐美瑞士高檔黃金條，只要購入黃金超過50公克即有優惠，數量越多還可享VIP級服務，成功帶起話題。後續聖石集團遭檢舉吸金，眾多投資人在合約期滿後拿不到黃金，本金也無法回收，刑事局報請台北地檢署指揮偵辦。

起訴指出，聖石集團旗下聖石、聖世、聖巨、聖永金業公司，由邱薡宬、邱嬿妤、蔡承翰分別擔任負責人，從2023年1月起，用直銷佣金獎金制度，讓旗下業務員推銷保證獲利的「黃金條塊預購暨寄託契約」及搭配贈送活動「黃金定期定量契約」。

檢方查出，聖石集團契約約定顧客可用折扣價預購黃金，除了契約期滿拿回預購的黃金，也另可選擇用黃金市價回售聖石，預購未滿500克保證獲利8%、預購500克以上1公斤未滿保證獲利10％，預購1公斤以上保證獲利12%。

檢方查出，業務會帶顧客到門市參觀黃金，取信顧客並遊說簽約，若契約到期投資人不想回售想解約出金，則會安排前往門市領取預購黃金假象，維持正常營運、履約現象，直到被拆穿吸金手法，經統計，2023年起至2024年11月30日止，共吸金181億6210萬1738元。

檢警搜索查扣現金6億6308萬餘元及澳幣7萬多元、日幣137萬多元、美元100萬多元、加拿大幣1萬多元、港幣25萬多元、黃金共5萬多克（約價值2億1857萬餘元）及豪車7輛。其中，查扣的法拉利812 GTS超跑、法拉利F12 Berlinetta超跑、勞斯萊斯Wraith轎跑、保時捷718 Boxster S、保時捷TAYCAN 4C.T.、賓士A180共6輛豪車，經囑託士林分署本月14日總拍定金額3543萬元。犯罪所得均建請宣告沒收。

聖石金業涉以投資黃金吸金詐欺，董事長邱嬿妤500萬交保、限制出境出海、配戴電子腳鐶。圖／聯合報系資料照片

聖石金業董事長邱嬿妤丈夫蔡承翰。圖／聯合報系資料照片