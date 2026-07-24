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買假外國護照送子女讀外僑學校 家長桃機補章遭查送辦

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導

為讓子女取得外僑學校就讀資格，竟涉嫌購買變造外國護照移民署國境事務大隊近日在桃園國際機場查獲一起持用變造護照案件，一名家長持疑似變造的幾內亞比索護照，替未成年子女申請補蓋入出境章戳時，遭移民官發現護照有異，當場依法查扣，並移送司法機關偵辦。

移民署表示，初步了解，不法代辦業者鎖定家長希望子女接受國際教育的需求，宣稱可代辦外國護照，甚至保證符合外僑學校入學資格，藉此收取高額費用。提醒民眾，若購買或使用偽造、變造或來源不明的外國護照，不僅可能蒙受金錢損失，更可能涉及偽造文書等刑事責任。

移民署指出，護照是證明國籍及身分的重要公文書，依法應由各國主管機關核發，不可能透過金錢購得合法身分。家長規劃子女就學時，應循合法管道確認入學資格，切勿輕信「花錢即可取得外國護照」或「保證可就讀外僑學校」等不實宣傳，以免觸法，影響孩子求學。

國境事務大隊大隊長林清芬表示，將持續追查涉案護照來源及相關代辦業者，積極打擊偽、變造證件犯罪，維護國境安全，也呼籲民眾若發現疑似非法代辦外國護照情事，可主動向警方或移民署檢舉，共同防制不法犯罪。

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。圖／移民署國境事務大隊提供
移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。圖／移民署國境事務大隊提供

護照 移民署

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