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王文洋認子官司再開戰！宋女「性對象非單一」成關鍵 一審判免驗DNA

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王文洋認子官司再開戰！宋女「性對象非單一」成關鍵 一審判免驗DNA

聯合新聞網／ 綜合報導

74歲宏仁集團總裁王文洋近來因穩定交往20歲女友備受關注，而他去年捲入與宋姓女子的認子官司目前也進入二審。根據《鏡週刊》報導，高等法院本週首度開庭，雙方仍各執一詞，庭訊約1小時後結束，法官訂於9月再開庭審理。

據了解，20多歲的宋女外型甜美，2018年間曾在包養網站刊登徵友資訊，自稱23歲學生，希望有人資助完成學業。她主張，經前番薯台總經理許耀仁介紹認識王文洋，兩人之後曾在王文洋住家及辦公室多次發生性關係；她也坦承，自己曾與許耀仁發生性行為。宋女並稱，王文洋曾贈送名錶、愛馬仕包及戒指等昂貴禮物，還承諾孩子出生後每年支付200萬元扶養費至20歲成年，雙方後來雖一度協商並支付4000萬元，但孩子出生後雙方鬧翻，宋女因此提起認領親子訴訟。

王文洋去年一審獲判勝訴，無須認領宋女所生孩子。判決指出，宋女主張孩子是王文洋親生，並表示兩人曾多次發生性關係，但她無法明確說明發生關係的時間是否為受胎期間，同時也坦承曾與介紹她認識王文洋的前番薯台總經理許耀仁發生性關係，法院認為其性行為對象並非單一，現有證據不足以證明王文洋就是生父。

一審法院因此認定，不能僅憑現有事證要求王文洋接受DNA鑑定，以免造成證據調查遭濫用及侵害隱私，判決王文洋免驗DNA、也免認領孩子。宋女不服判決，上訴高院。

報導指出，二審攻防焦點之一為宋女提出的錄音檔。她主張錄下王文洋承諾支付扶養費的對話，作為親子關係的佐證，但一審送交法務部調查局進行聲紋鑑定後，因錄音品質不佳，無法確認錄音中的男性是否為王文洋，因此未獲法院採信。

此外，雙方過去曾協商，宋女一度提出10億元和解條件，但最終未能達成共識，全案仍由高院審理，錄音檔是否重新鑑定，以及親子關係認定，仍將是二審攻防重點。

宏仁集團總裁王文洋。聯合報系資料照
宏仁集團總裁王文洋。聯合報系資料照

王文洋 DNA 台灣高等法院

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