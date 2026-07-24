快訊

國3沙鹿段清晨慘烈車禍！轎車追撞大貨車陷火海 駕駛受困成焦屍

威脅三星Fold8！蘋果iPhone Ultra摺疊機「沒摺痕」才敢出 首發攻市占No.2

咖啡重度上癮網紅稱戒掉後「身體變超好」內科醫揭咖啡提神的假象

聽新聞
0:00 / 0:00

24人調升一審主任檢察官 偵辦柯文哲、捷運隨機殺人的在列

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部今召開檢察官人事審議委員會，公布24名調升一審主任檢察官名單，起訴民眾黨前主席涉貪的台北地檢署檢察官黃琬珺、偵辦長榮海運內線交易案的台北地檢署檢察官游欣樺與查辦張文捷運隨機殺人案的台北地檢署檢察官黃冠中在列。

全國一審主任檢察官今年開缺24個，檢審會票選委員推薦1.5倍人選即36位供法務部長鄭銘謙審圈選，檢審會今公布一審檢察官調升及平調結果，8月26日分發報到。

24位調升一審主任名單如下（按期別順序）：

台中地檢 何建寬（44）

台北地檢 高文政（48）

台南地檢 胡晟榮（48）

台北地檢 黃琬珺（49）

新北地檢 彭馨儀（49）

新北地檢 徐世淵（49）

台中地檢 張時嘉（49）

高雄地檢 吳韶芹（49）

台北地檢 游欣樺（50）

台中地檢 林思蘋（50）

高雄地檢 許紘彬（50）

新北地檢 黃佳彥（51）

新北地檢 林佳慧（51）

桃園地檢 塗又臻（51）

新竹地檢 王遠志（51）

台北地檢 李堯樺（52）

橋頭地檢 周韋志（52）

台北地檢 黃冠中（53）

台中地檢 郭逵 （53）

雲林地檢 蔡少勳（53）

台南地檢 徐書翰（53）

士林地檢 謝幸容（54）

桃園地檢 賴穎穎（54）

屏東地檢 楊士逸（54）

檢察官黃冠中偵辦過北捷恐攻、扯鈴教練魯紀賢共諜等矚目案件。圖／聯合報系資料照
檢察官黃冠中偵辦過北捷恐攻、扯鈴教練魯紀賢共諜等矚目案件。圖／聯合報系資料照

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

柯文哲 檢察官 鄭銘謙

延伸閱讀

中聯廠長100萬交保步出大門拒訪 律師反質疑記者「有沒有侵犯個資？」

致癌油風暴延燒！中檢第二波搜索 聲押中聯油脂廠長陳明榮

中聯廠長百萬交保 中檢當庭抗告

致癌油風暴持續延燒！ 中檢今發動第二波大搜索中聯員工

相關新聞

影／假冒王道銀行放款「嗑高利貸」吸血 4人聲押 13人交保

台北地檢署獲報指出，高雄「王道國際理財顧問」公司，誆稱可代為向銀行申請低利貸款，不少民眾信誤以為是王道銀行關係企業，可協助進行債務整合，申辦後卻發現被收取2成高額代辦「顧問費」，形同變相高利貸，刑事局前天搜索拘提20人到案，昨天移送地檢署複訊，檢察官訊後聲押主謀林御存等4人，其餘會計、業務13人各以5至15萬元交保。

24人調升一審主任檢察官 偵辦柯文哲、捷運隨機殺人的在列

法務部今召開檢察官人事審議委員會，公布24名調升一審主任檢察官名單，起訴民眾黨前主席涉貪的台北地檢署檢察官黃琬珺、偵辦長榮海運內線交易案的台北地檢署檢察官游欣樺與查辦張文捷運隨機殺人案的台北地檢署檢察官黃冠中在列。

10年公車處駕駛擅改行車路線延宕發車等被解雇 基市府卻這理由敗訴了

基隆市政府公車處為提升公車服務品質，對營運狀況採E化管理，避免脫班、擁擠而造成民怨，認定任職已近10年的葉姓駕駛員，擅改行車路線或延宕發車、行車，且虛偽填載行車日報表申報加班費，違規情節重大，共記三大過解雇。葉男認為不合法提告。法官認為，未將其平日工作表現納入、解雇事由失當，判公車處敗訴，僱傭關係仍存在，應給付薪資。

猛晃女嬰腦傷2年亡 莽父不認罪判更重

台中鄭姓男子七年前不耐長女、次女同時哭鬧，情緒失控猛力搖晃四個月大的次女，導致腦傷昏迷不醒，須用鼻胃管灌食，兩年後因敗血症休克死亡，台中高分院更一審依成年人對兒童犯傷害致死罪判鄭五年徒刑，最高法院昨駁回上訴確定。

陸配「被婆家逼崩潰」 溺斃一對女兒判16年半

簡姓陸配與婆家爭執後，帶著八歲、十歲女兒到新店碧潭風景區，誘使她們溺斃，自己則游泳上岸，台北地院國民法官庭依成年人故意對兒童犯殺人罪判刑十六年六月。簡女與檢察官皆上訴，台灣高等法院開庭時，簡女泣訴與公婆間「連怎樣炒菜做飯都被限制」的種種爭執，高院昨駁回簡女上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。