24人調升一審主任檢察官 偵辦柯文哲、捷運隨機殺人的在列

台北地檢署獲報指出，高雄「王道國際理財顧問」公司，誆稱可代為向銀行申請低利貸款，不少民眾信誤以為是王道銀行關係企業，可協助進行債務整合，申辦後卻發現被收取2成高額代辦「顧問費」，形同變相高利貸，刑事局前天搜索拘提20人到案，昨天移送地檢署複訊，檢察官訊後聲押主謀林御存等4人，其餘會計、業務13人各以5至15萬元交保。

2026-07-24 06:51