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24人調升一審主任檢察官 偵辦柯文哲、捷運隨機殺人的在列
法務部今召開檢察官人事審議委員會，公布24名調升一審主任檢察官名單，起訴民眾黨前主席涉貪的台北地檢署檢察官黃琬珺、偵辦長榮海運內線交易案的台北地檢署檢察官游欣樺與查辦張文捷運隨機殺人案的台北地檢署檢察官黃冠中在列。
全國一審主任檢察官今年開缺24個，檢審會票選委員推薦1.5倍人選即36位供法務部長鄭銘謙審圈選，檢審會今公布一審檢察官調升及平調結果，8月26日分發報到。
24位調升一審主任名單如下（按期別順序）：
台中地檢 何建寬（44）
台北地檢 高文政（48）
台南地檢 胡晟榮（48）
台北地檢 黃琬珺（49）
新北地檢 彭馨儀（49）
新北地檢 徐世淵（49）
台中地檢 張時嘉（49）
高雄地檢 吳韶芹（49）
台北地檢 游欣樺（50）
台中地檢 林思蘋（50）
高雄地檢 許紘彬（50）
新北地檢 黃佳彥（51）
新北地檢 林佳慧（51）
桃園地檢 塗又臻（51）
新竹地檢 王遠志（51）
台北地檢 李堯樺（52）
橋頭地檢 周韋志（52）
台北地檢 黃冠中（53）
台中地檢 郭逵 （53）
雲林地檢 蔡少勳（53）
台南地檢 徐書翰（53）
士林地檢 謝幸容（54）
桃園地檢 賴穎穎（54）
屏東地檢 楊士逸（54）
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