10年公車處駕駛擅改行車路線延宕發車等被解雇 基市府卻這理由敗訴了

基隆市政府公車處為提升公車服務品質，對營運狀況採E化管理，避免脫班、擁擠而造成民怨，認定任職已近10年的葉姓駕駛員，擅改行車路線或延宕發車、行車，且虛偽填載行車日報表申報加班費，違規情節重大，共記三大過解雇。葉男認為不合法提告。法官認為，未將其平日工作表現納入、解雇事由失當，判公車處敗訴，僱傭關係仍存在，應給付薪資。

基隆地院判決書指出，葉男主張，他自民國103年5月受雇擔任駕駛人員，薪資為每月1日領取固定本俸1萬9270元、專業加給1萬6500元，合計3萬5770元；另於每月15日按載運客人之數量領取激勵獎金及加班費。

葉男指出，公車處112年12月發函通知懲處核共記三大過，再於112年12月以他違反勞動契約與工作規則情節重大為由，於112年12月31日終止間勞動契約。葉男否認有所指違規行為，終止契約不合法。並指公車處未曾提醒、警告或其他解雇外之懲處，遽然以有行車異常停等脫班、不實填載行車日報表等事由終止系爭契約，一事二罰，違反解雇最後手段性原則。

市府公車處說明，公車處為提升公車服務品質，對營運狀況採E化管理，避免脫班、擁擠而造成民怨，行車路線攸關被告能否提供優質服務，倘駕駛擅改行車路線或延宕發車、行車，將嚴重影響乘客權益。

公車處代表律師說，葉男多次密集更動行車路線，且虛偽填載行車日報表申報加班費，違規情節重大，公車處依法嚴懲。又葉男是因行車過程中異常停等脫班，再另行起意虛報行車日報表以報支加班費，對其行為分別依職工管理工作規則第51條第2款、第10款依序核予一大過、二大過處分，並未重複處罰。

法官調查公車處電腦GPS運作查證，認為公車處會對行駛記錄做審核，葉男行駛路線公車的行車動態與到站時間，因客觀交通情況而有變動，實難認懲處事由所示時間、地點駕駛路線公車停等8至12分鐘不等之行為，即會造成乘客權益有何嚴重影響，市府未明確舉證。

法官說，公車司機行駛市區道路，其工時甚長，自有臨時喝水、如廁之生理需求，且公車司機具有因應車輛狀況，隨時排除初步機械障礙之專業能力，符合事理，有的並非故意脫班。

法官認為，葉男任職職期間每月領取「激勵獎金」，長期工作表現應均屬良好，公車處未詳加探究行車異常停等脫班情形之具體原因，將其平日工作表現納入懲處、解雇欠允當。

法官說，即使葉男有異常脫班停等或行車日報表記載內容不盡正確違失，客觀上顯然可採用解雇以外之懲處手段，免職有違懲戒相當性及解雇最後手段原則，難認有違反勞動契約或工作規則情節重大為由，僱傭關係仍存在，應自113年1月1日起至原告復職之日止，按月給付應給付薪資。全案可上訴。