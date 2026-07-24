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影／假冒王道銀行放款「嗑高利貸」吸血 4人聲押 13人交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署獲報指出，高雄「王道國際理財顧問」公司，誆稱可代為向銀行申請低利貸款，不少民眾信誤以為是王道銀行關係企業，可協助進行債務整合，申辦後卻發現被收取2成高額代辦「顧問費」，形同變相高利貸，刑事局前天搜索拘提20人到案，昨天移送地檢署複訊，檢察官訊後聲押主謀林御存等4人，其餘會計、業務13人各以5至15萬元交保。

23日傍晚，刑事局出動大巴將20名身穿橘色背心的被告移送北檢。昨天深夜至今天凌晨，首位獲交保的女員工離開地檢署時，有2名黑衣人旋即打開黑傘遮掩，阻擋媒體鏡頭拍攝，法警見狀立即前往制止，要求地檢署內不可故意撐傘，但2人竟充耳不聞，法警立馬趨前將傘拿下，黑衣人才乖乖把傘收起。

後來陸續交保12人最後一起魚貫走出法警室，黑衣人此時已放棄撐傘，在場指揮被告快點離開，還包下3輛9人座黑色廂型車，將交保的男女載回南部。景象十分罕見。

據調查，林御存於2021年間成立王道國際理財顧問公司（現更名為鑫勵有限公司），刻意取名混淆與王道銀行相似，透過社群平台大量投放廣告吸引被害人上鉤，以話術誘騙簽署不對等的「委任諮詢合約書」，要求支付高達貸款金額2成的代辦費，等同變相高利貸吸血。

當被害人發現受騙，得知自己當初申辦的方案與合約不同，若想解約又被該公司恐嚇支付「2成違約金」，或揚言交由公司法務提告。曾有多名被害民眾向如台灣消費者保護協會等消保團體申訴，但王道國際理財顧問卻多次缺席協調會，態度相當惡劣。

金管會自去年1月起，陸續收到數十件民眾投訴，指稱王道國際理財顧問屢屢透過網路或LINE等通訊軟體，對外宣稱可代為向銀行申請低利貸款，進行債務整合詐騙，因此將全案移送檢方偵。

王道國際理財顧問女員工涉詐欺被檢方交保。記者張宏業／攝影
王道國際理財顧問女員工涉詐欺被檢方交保。記者張宏業／攝影

王道國際理財顧問職員涉詐欺被檢方交保，現場「雨傘部隊」有黑衣人替被告撐傘遮掩，立即遭法警制止。記者張宏業／攝影
王道國際理財顧問職員涉詐欺被檢方交保，現場「雨傘部隊」有黑衣人替被告撐傘遮掩，立即遭法警制止。記者張宏業／攝影

王道國際理財顧問女員工涉詐欺被檢方交保。記者張宏業／攝影
王道國際理財顧問女員工涉詐欺被檢方交保。記者張宏業／攝影

王道國際理財顧問職員涉詐欺被檢方交保，凌晨魚貫走出法警室。記者張宏業／攝影
王道國際理財顧問職員涉詐欺被檢方交保，凌晨魚貫走出法警室。記者張宏業／攝影

王道銀行 北檢 高雄

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