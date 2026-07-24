猛晃女嬰腦傷2年亡 莽父不認罪判更重

最高法院。聯合報系資料照

台中鄭姓男子七年前不耐長女、次女同時哭鬧，情緒失控猛力搖晃四個月大的次女，導致腦傷昏迷不醒，須用鼻胃管灌食，兩年後因敗血症休克死亡，台中高分院更一審依成年人對兒童犯傷害致死罪判鄭五年徒刑，最高法院昨駁回上訴確定。

鄭和妻子育有三名女兒，次女、么女是雙胞胎。鄭對小孩不太有耐心，二○一九年十二月二日下班後，妻子正準備小孩的洗澡用品，他獨力照顧三名女兒，因長女、次女同時哭鬧，長女又走到浴室找媽媽，妻子要求他帶離安撫。

鄭心生煩躁，出手猛力搖晃次女，再放回床上，直到見次女四肢癱軟、意識不清，妻子緊急打電話叫救護車送醫。次女經開顱手術撿回一命，卻昏迷不醒，也無法自行吞嚥口水，只能靠鼻胃管進食。

然而，次女轉普通病房後，又因女看護小憩未注意血氧機連續發聲響四一九秒，次女急性呼吸衰竭合併缺氧、水腦症。

二○二○年三月間，鄭承受不了次女重傷住院，加上自身有刑案壓力，這回出手傷害么女，釀臉部、大腿瘀傷，直到么女因腸胃炎送醫，醫師才發現傷勢。

次女於一審審理期間、二○二一年因敗血症身亡，台中地院依成年人對兒童犯傷害致死、傷害等罪，分別判鄭八年、十月徒刑，應執行八年六月。

台中高分院認為次女死亡與女看護疏失有因果關係，且鄭仍有兩名年幼女兒，需親情陪伴，鄭又是家中經濟支柱，也積極配合社會局親職教育，未再傳不當管教，依情堪憫恕條款減刑，分別改判四年六月、十月徒刑，應執行五年。

鄭犯傷害致死罪部分，最高法院發回更審，傷害罪部分則駁回上訴，鄭先被判處十月定讞。台中高分院更一審認為鄭造成的損害巨大，雖積極配合社政家庭處遇和親職教育，但他不認罪，傷害致死改判刑五年，最高法院認為更一審判決無違誤，駁回上訴定讞。