台積電嘉義廠電纜遭竊逾400萬 監守自盜主嫌判刑4年8月

台積電嘉義廠施工工地發生電纜線竊案，嘉義地方法院審理後認定，承包商莊姓男子夥同員工薛姓、洪姓男子，自去年12月至今年3月間連續犯案，利用可自由進出工地的身分，多次竊取電纜線變賣牟利，累計不法所得逾400萬元。法院今天依結夥三人以上攜帶兇器竊盜罪，判處莊男4年8月徒刑，薛男4年4月、洪男4年，全案仍可上訴。

判決指出，莊男與薛男、洪男自去年12月至今年2月間，持油壓剪、砂輪機等工具，6度潛入台積電位於嘉義縣太保市的建廠工地，竊取價值約340萬元的電纜線，再載往嘉義、屏東回收場變賣獲利。此外，今年2月間，薛男又與另一名楊姓男子（另案偵辦）再次闖入工地，竊走價值約15萬元電纜線並變賣。

法院指出，今年3月2日晚間，莊男等3人經保全放行進入工地後，再度竊取價值約78萬元電纜線。保全發現異狀攔查時，莊男立即駕車載著薛、洪二人加速逃逸，並撞毀工地閘門安全設備後離去，事後仍將贓物送往回收場變賣。

嘉義地院勘驗監視器畫面及保全證詞後認為，莊男駕車雖高速衝撞閘門，但並非刻意朝保全人員衝撞，因此不符合加重準強盜罪構成要件，最終改依結夥三人以上攜帶兇器竊盜罪論處。法院審酌，3人利用承包商及工地員工身分，多次監守自盜，嚴重侵害財產法益及工地管理秩序，所幸犯後均坦承犯行，並與被害公司達成調解，態度尚可，因此量處莊男4年8月、薛男4年4月、洪男4年有期徒刑。