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普悠瑪超速過彎出軌釀18死...司機員尤振仲判關4年半 已獲假釋出獄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台鐵普悠瑪列車8年前在宜蘭出軌釀18死116輕重傷的嚴重事故，最高法院依過失致死罪判刑4年6月定讞。尤入監服刑後，今年7月15日獲准假釋，台灣高等法院裁定假釋中付保護管束，尤已於昨日出獄。

尤振仲2018年10月21日下午駕駛普悠瑪列車自樹林站出發，因誤判列車動力切斷，走走停停無法加速的原因，是ATP（列車自動防護系統）故障所致，因此在大溪站前約1.8公里處，違反台鐵相關規定，擅自關閉ATP，但列車隨即又出現動力自動切斷的情形。

故障主因是列車第1、8車的主風泵性能不佳，多次發生總風缸壓力不足，因而自動切斷動力造成抑制。因尤誤判，未依規定重新啟用ATP，之後停靠宜蘭、羅東站時，也沒再開啟。在ATP系統關閉的情況下，下午4點49分20秒通過新馬站彎道前163公尺處，因尤忙著和機車調度員、檢查員通聯討論斷路器復位跳開等問題，沒注意到速限僅85公里（普悠瑪車速應低於75公里），卻以140公里的速度駛入彎道，結果列車傾覆，釀18死、6重傷、110人輕傷悲劇。

一審認為，司機員尤振仲因ＡＴＰ故障誤判列車動力已切斷，擅自關閉ＡＴＰ卻未依規定重啟，又超速75公里，以約140公里高速駛入車站大彎道路段，是造成列車出軌翻覆主因，依過失致死罪判刑4年6月。

二審審理時，尤振仲否認犯行，還語出驚人地說「雖受段訓但沒經過考試，怎會說他會開普悠瑪？」但他承認關閉ATP。二審認為，從列車行車速率表、TCMS紀錄勘驗結果，與監視器畫面等證據顯示，本案確實是因列車超速駛入彎道，才導致出軌翻覆。

二審認為國家運輸安全委員會、逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心的報告也都確認尤振仲在事故發生時，車速逾140公里，超過傾覆臨界速度，超速駕駛與死傷結果具因果關係，尤違反注意義務，從死傷結果、犯後態度來看，一審量刑接近法定刑上限，因部分被害人與家屬對刑度無意見，認定檢方和尤振仲上訴都無理由，維持一審判決。

檢察官不服，針對尤振仲部分上訴第三審，最高法院認為二審判決沒有違誤，量刑妥適，2023年3月駁回上訴，全案定讞。尤振仲入監服刑後，法務部今年7月15日核准假釋，檢方聲請付保護管束，高院日前裁定尤振仲假釋中付保護管束。

司機員尤振仲。聯合報系資料照
司機員尤振仲。聯合報系資料照

台鐵普悠瑪列車出軌釀18死，司機員尤振仲已獲假釋出獄。聯合報系資料照
台鐵普悠瑪列車出軌釀18死，司機員尤振仲已獲假釋出獄。聯合報系資料照

普悠瑪 假釋 出軌

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