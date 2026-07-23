男毒駕超速闖紅燈釀1死1傷 國民法官判12年

男子張永勝112年8月毒駕行經苗栗縣竹南鎮台一己線與全天路口，因超速闖紅燈，撞上1輛雙載機車，造成騎士重傷、後座乘客死亡，經苗栗地院國民法官法庭審理判12年徒刑。

苗栗地方法院今天發布判決結果，全案仍可上訴。

根據判決內容，張永勝112年8月16日凌晨駕駛自小客車沿竹南鎮台一己線由西往東方向行駛，行經全天路口時超速、闖紅燈，與沿全天路北往南方向綠燈直行的雙載機車發生碰撞，機車謝姓騎士及後座邱姓乘客當場被撞飛。

事故造成邱姓乘客頭胸腹部外傷、顱內出血、體腔內出血、四肢多處外傷及骨折，致創傷性休克死亡；謝姓騎士受有右腳踝、骨盆、第五腰椎右側橫突骨折、脾臟撕裂傷、氣胸等嚴重傷勢。警方調查，雙方駕駛均無酒駕，但張永勝經採尿送驗，呈去甲基愷他命、愷他命陽性反應。

判決指出，張男有諸多刑事前科及多次因施用第三級毒品遭裁罰紀錄，在此案審理期間，無正當理由不到，經拘提通緝；且於偵查中未據實供述服用毒品時間地點，迄至審理最終始坦承，案發前一天傍晚在苑裡鎮友人住處吸食愷他命，事後開車上路。

國民法官法庭評議認張男犯修正前刑法第185條之3第3款、第2項前段之駕駛動力交通工具而服用毒品致不能安全駕駛，因而致人於死罪。另張男曾因販毒案遭判刑，110年執行完畢後5年內故意再犯，加重其刑。

國民法官法庭審酌張男犯行造成邱男死亡，造成被害人家屬難以磨滅傷痛，且對謝姓騎士身體健康法益造成巨大侵害，量處有期徒刑12年。可上訴。