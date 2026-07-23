快訊

中聯問題油品波及…好市多公布12項受影響商品 符合2條件可退貨

以為與自己無關…收到親戚欠稅通知竟成繼承人 稅務局：很多人都遇過

聽新聞
0:00 / 0:00

男毒駕超速闖紅燈釀1死1傷 國民法官判12年

中央社／ 苗栗縣23日電

男子張永勝112年8月毒駕行經苗栗縣竹南鎮台一己線與全天路口，因超速闖紅燈，撞上1輛雙載機車，造成騎士重傷、後座乘客死亡，經苗栗地院國民法官法庭審理判12年徒刑。

苗栗地方法院今天發布判決結果，全案仍可上訴。

根據判決內容，張永勝112年8月16日凌晨駕駛自小客車沿竹南鎮台一己線由西往東方向行駛，行經全天路口時超速、闖紅燈，與沿全天路北往南方向綠燈直行的雙載機車發生碰撞，機車謝姓騎士及後座邱姓乘客當場被撞飛。

事故造成邱姓乘客頭胸腹部外傷、顱內出血、體腔內出血、四肢多處外傷及骨折，致創傷性休克死亡；謝姓騎士受有右腳踝、骨盆、第五腰椎右側橫突骨折、脾臟撕裂傷、氣胸等嚴重傷勢。警方調查，雙方駕駛均無酒駕，但張永勝經採尿送驗，呈去甲基愷他命、愷他命陽性反應。

判決指出，張男有諸多刑事前科及多次因施用第三級毒品遭裁罰紀錄，在此案審理期間，無正當理由不到，經拘提通緝；且於偵查中未據實供述服用毒品時間地點，迄至審理最終始坦承，案發前一天傍晚在苑裡鎮友人住處吸食愷他命，事後開車上路。

國民法官法庭評議認張男犯修正前刑法第185條之3第3款、第2項前段之駕駛動力交通工具而服用毒品致不能安全駕駛，因而致人於死罪。另張男曾因販毒案遭判刑，110年執行完畢後5年內故意再犯，加重其刑。

國民法官法庭審酌張男犯行造成邱男死亡，造成被害人家屬難以磨滅傷痛，且對謝姓騎士身體健康法益造成巨大侵害，量處有期徒刑12年。可上訴。

毒駕 國民法官 毒品

延伸閱讀

新北男火燒窗簾致死傷判8年 二審撤銷原判決發回

伸港三姊弟被撞路口再車禍… 轎車撞機車釀2傷 議員籲早日高架化

出獄僅7個月又犯案！苗栗男街頭隨機殺童 3人重傷 今未宣判再開辯論

立委肯定刑法加重毒駕罰責 對量刑意見不一、保留協商

相關新聞

剴剴案落幕！惡保母劉彩萱凌虐手段「五花八門」 最終判無期徒刑定讞

保母劉彩萱、劉若琳姊妹長期凌虐1歲10個月男童「剴剴」，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，一、二審依成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪分別判無期徒刑、18年徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。劉家姊妹目前羈押中，將直接發監執行。

埋伏浴室外35刀砍死外甥...狠舅不後悔 開庭嗆最不滿他「頭殼裝屎」

新竹市曾姓男子不滿劉姓外甥同住，雙方又有訴訟糾紛，他前年吸食強力膠後，趁劉洗完澡打開浴室門的瞬間，拿切肉刀狂砍35刀致死，連八旬曾母上前勸阻也被砍傷，一審依殺人罪判處無期徒刑。案經上訴，台灣高等法院今開庭，曾表示最不滿劉的「腦袋」，因為他「頭殼裝屎（台語）！」

新北板橋福音幼兒園爆不當管教　2教保員強制罪起訴　1人不起訴

新北市板橋區私立福音幼兒園，2024年7月爆出3名教保員涉嫌不當管教園內幼童，經家長察覺有異報警，檢警查出江姓助理教保員、張姓教保員涉嫌不當管教，對4名幼童做出粗暴行為。新北地檢署依刑法強制罪將江、張2女起訴，並依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑1/2，另名高姓教保員則罪證不足不起訴。

雙桶屍案開庭…徐德益認罪！傳鑑定證人 律師質疑鑑定報告有效性

台中市男子徐德益涉夥同共犯殺死蔡姓少女、黃姓男子，再將屍體裝桶灌入鹽巴、水泥封箱，分別藏放在豐原住家、苗栗山區，徐在一、二審都被判處死刑，最高法院去年初發回更一審，更一審時，徐承認犯罪，僅對刑度爭執，更一審由中正大學犯罪預防系教授楊士隆組成的團隊，進行教化復歸可能性鑑定。今天開庭時，徐的律師質疑該鑑定報告使用的常模、量化問卷設計，都與採用模型有異，得出的結論恐有疑義。

三寶爸猛力搖晃4個月大女兒害腦傷昏迷...最終敗血症身亡 判關5年定讞

台中市鄭姓男子7年前不耐大女兒、二女兒同時哭鬧，出手猛力搖晃年僅4個月大的二女兒致腦傷昏迷不醒，事後因敗血症身亡，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判5年徒刑，全案定讞。

廣角鏡／台積前副理違國安法 續押

台積電前副理陳志堅涉嫌遭中共情工人員丁小琥吸收，竊取公司廿一件高階奈米製程技術機密至中國大陸，並挖角高科技人才。台灣高等檢察署依國家安全法、營業秘密法等罪起訴陳，求刑七年，智慧財產及商業法院昨裁定陳繼續羈押禁見三月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。