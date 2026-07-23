高雄男疑為醫美診所員工出氣憑空抹黑 判拘50天

高雄于姓男子在某醫美診所Google地圖評論區捏造服務態度差、最爛診所等負評，但法官發現于男未曾就診，他才坦承幫診所員工友人出氣，高雄地院依妨害信用罪判拘50天，可易科。

高雄地方法院判決指出，于男民國112年8月2日在高雄某醫美診所的Google地圖評論區公開留下「服務態度有夠差，這是本人見過最爛的診所，不清不楚，購買的課程要退還拖拖拉拉，爛死了」等言論。診所發現後提告，並經高雄地檢署偵結起訴。

法院審理時，于男坦承有留言，但否認妨害信用與誹謗，辯稱確實有在該診所購買水飛梭及排毒針等醫美課程，留言有所依據。

不過，法官勘驗診所提出的客戶資料，發現于男留言的帳號名稱，同名者為女性，生日與于男不符；雖另有相似名字客戶資料，但無診療紀錄與簽名。此外，經法院勘驗于男遭另案扣押的手機，也未發現就診相關照片或簡訊。

法官之後發現，于男曾在偵查中自承未與診所購買課程，是因診所員工與診所有糾紛，為了幫忙出氣才捏造評論內容。

法官認定，于男未曾就診，也不了解診所診療及服務內容，卻利用網路無遠弗屆的傳播方式，憑空杜撰不實情節故意抹黑，足以貶損診所名譽及社會上經濟評價，主觀上具相當惡意，符合加重條件。

全案審結後，審酌于男犯後始終否認犯行，且未與告訴人達成調解或獲原諒，依網際網路犯妨害信用罪，判處拘役50天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。全案可上訴。