快訊

無懼地方政府表態不重新上架 食藥署今天首公布501項可上架產品名單

中聯廠長100萬交保步出大門拒訪 律師反質疑記者「有沒有侵犯個資？」

食安修法⋯專家指加重罰則難解困境 籲中央一條鞭執法設「稽查大隊」

台南山林野火悶燒 環保局向27名地主請求支付處理費33萬敗訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南左鎮山區3年前山林野火致空氣汙染，火勢由消防隊撲滅後，民眾反應仍有悶燒煙霧，環保局加派怪手、挖土機等開挖、灑水覆蓋，支出33萬餘元，花了1個月才處理完畢，向8筆土地、27個地主請求給付未果而提告，法官認依法無據而駁回。

環保局主張，接獲民眾陳情，稱山區有野火致空氣汙染，並於2023年4月14日晚間前往稽查，發現有8筆地號土地上燃燒雜草、樹枝及廢棄物，火勢由消防隊撲滅。

惟民眾仍持續反應有悶燒煙霧，該局同年4月19日上午再次前往稽查，仍見持續悶燒，因情況加重再生明火，該局加派怪手、板車、挖土機及灑水車等，以開挖灑水覆蓋方式，處理至5月24日完畢，為此支出33萬4600元，向陳姓等27名土地所有權人請求給付未果，提起行政訴訟。

環保局及律師指出，為避免災情發生，可推知陳等27人有同意意思，依無因管理的法律關係，請求土地所有權人連帶給付。

陳等人主張，環保局未依廢棄物清理法相關規定限期命清除，自不合於可代為清除廢棄物並求償費用要件。且環保局有義務處理悶燒相關情事，又未審究責任大小、土地持分面積大小，據此估算應負擔費用並無理由。

陳等人也認為，依台南市府環保局組織規程，掌理空氣品管理空氣汙染防制事項，因此處理空氣污染屬於該局行政義務，且依災害防救法規定，課予政府執行緊急應變措施義務，以求迅速撲滅火災減少損失，因此處理空氣汙染屬於該局義務，陳等人並無義務處理悶燒事宜。

高雄高等行政法院地方庭指出，依消防法相關規定可知倘災害現場無人命危害之虞，不執行危險性救災行動時，應改採其他適當搶救作為。因此，在大火已被撲滅後，消防局供水，由土木包工業處理後續悶燒情況，處置上自無不當，但此屬大火後延續悶燒狀態，不因消防局未再親到現場執行勤務，即可認火災搶救業務已告終結。

法官認為，環保局及消防局均為台南市政府轄下機關，彼此間為履行內部分工職責接續處理該土地或災情事，均應屬在履行市府身為消防主管機關救災義務，不因市府內部權責劃分即無行政法上義務；與無因管理須無義務要件有所扞格，所以該局依公法上無因管理請求土地所有權人給付，難認有據。

台南市環保局加派怪手、挖土機等開挖、灑水覆蓋，支出33萬餘元，花了1個月才處理完畢，向27個地主請求給付未果而提告遭駁回。聯合報系資料照
台南市環保局加派怪手、挖土機等開挖、灑水覆蓋，支出33萬餘元，花了1個月才處理完畢，向27個地主請求給付未果而提告遭駁回。聯合報系資料照

台南 環保局

延伸閱讀

新北男火燒窗簾致死傷判8年 二審撤銷原判決發回

致癌油團體訴訟啟動！即起登記 無法證明損害最高仍可求償30萬

政院修法！重大食安事件成立中央指揮中心、業者隱匿最重罰3千萬

愛丁堡地標「亞瑟王座」遭火舌吞噬 消防隊展開數日救災

相關新聞

剴剴案落幕！惡保母劉彩萱凌虐手段「五花八門」 最終判無期徒刑定讞

保母劉彩萱、劉若琳姊妹長期凌虐1歲10個月男童「剴剴」，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，一、二審依成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪分別判無期徒刑、18年徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。劉家姊妹目前羈押中，將直接發監執行。

埋伏浴室外35刀砍死外甥...狠舅不後悔 開庭嗆最不滿他「頭殼裝屎」

新竹市曾姓男子不滿劉姓外甥同住，雙方又有訴訟糾紛，他前年吸食強力膠後，趁劉洗完澡打開浴室門的瞬間，拿切肉刀狂砍35刀致死，連八旬曾母上前勸阻也被砍傷，一審依殺人罪判處無期徒刑。案經上訴，台灣高等法院今開庭，曾表示最不滿劉的「腦袋」，因為他「頭殼裝屎（台語）！」

新北板橋福音幼兒園爆不當管教　2教保員強制罪起訴　1人不起訴

新北市板橋區私立福音幼兒園，2024年7月爆出3名教保員涉嫌不當管教園內幼童，經家長察覺有異報警，檢警查出江姓助理教保員、張姓教保員涉嫌不當管教，對4名幼童做出粗暴行為。新北地檢署依刑法強制罪將江、張2女起訴，並依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑1/2，另名高姓教保員則罪證不足不起訴。

雙桶屍案開庭…徐德益認罪！傳鑑定證人 律師質疑鑑定報告有效性

台中市男子徐德益涉夥同共犯殺死蔡姓少女、黃姓男子，再將屍體裝桶灌入鹽巴、水泥封箱，分別藏放在豐原住家、苗栗山區，徐在一、二審都被判處死刑，最高法院去年初發回更一審，更一審時，徐承認犯罪，僅對刑度爭執，更一審由中正大學犯罪預防系教授楊士隆組成的團隊，進行教化復歸可能性鑑定。今天開庭時，徐的律師質疑該鑑定報告使用的常模、量化問卷設計，都與採用模型有異，得出的結論恐有疑義。

三寶爸猛力搖晃4個月大女兒害腦傷昏迷...最終敗血症身亡 判關5年定讞

台中市鄭姓男子7年前不耐大女兒、二女兒同時哭鬧，出手猛力搖晃年僅4個月大的二女兒致腦傷昏迷不醒，事後因敗血症身亡，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判5年徒刑，全案定讞。

廣角鏡／台積前副理違國安法 續押

台積電前副理陳志堅涉嫌遭中共情工人員丁小琥吸收，竊取公司廿一件高階奈米製程技術機密至中國大陸，並挖角高科技人才。台灣高等檢察署依國家安全法、營業秘密法等罪起訴陳，求刑七年，智慧財產及商業法院昨裁定陳繼續羈押禁見三月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。