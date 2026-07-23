台南山林野火悶燒 環保局向27名地主請求支付處理費33萬敗訴

台南左鎮山區3年前山林野火致空氣汙染，火勢由消防隊撲滅後，民眾反應仍有悶燒煙霧，環保局加派怪手、挖土機等開挖、灑水覆蓋，支出33萬餘元，花了1個月才處理完畢，向8筆土地、27個地主請求給付未果而提告，法官認依法無據而駁回。

環保局主張，接獲民眾陳情，稱山區有野火致空氣汙染，並於2023年4月14日晚間前往稽查，發現有8筆地號土地上燃燒雜草、樹枝及廢棄物，火勢由消防隊撲滅。

惟民眾仍持續反應有悶燒煙霧，該局同年4月19日上午再次前往稽查，仍見持續悶燒，因情況加重再生明火，該局加派怪手、板車、挖土機及灑水車等，以開挖灑水覆蓋方式，處理至5月24日完畢，為此支出33萬4600元，向陳姓等27名土地所有權人請求給付未果，提起行政訴訟。

環保局及律師指出，為避免災情發生，可推知陳等27人有同意意思，依無因管理的法律關係，請求土地所有權人連帶給付。

陳等人主張，環保局未依廢棄物清理法相關規定限期命清除，自不合於可代為清除廢棄物並求償費用要件。且環保局有義務處理悶燒相關情事，又未審究責任大小、土地持分面積大小，據此估算應負擔費用並無理由。

陳等人也認為，依台南市府環保局組織規程，掌理空氣品管理空氣汙染防制事項，因此處理空氣污染屬於該局行政義務，且依災害防救法規定，課予政府執行緊急應變措施義務，以求迅速撲滅火災減少損失，因此處理空氣汙染屬於該局義務，陳等人並無義務處理悶燒事宜。

高雄高等行政法院地方庭指出，依消防法相關規定可知倘災害現場無人命危害之虞，不執行危險性救災行動時，應改採其他適當搶救作為。因此，在大火已被撲滅後，消防局供水，由土木包工業處理後續悶燒情況，處置上自無不當，但此屬大火後延續悶燒狀態，不因消防局未再親到現場執行勤務，即可認火災搶救業務已告終結。

法官認為，環保局及消防局均為台南市政府轄下機關，彼此間為履行內部分工職責接續處理該土地或災情事，均應屬在履行市府身為消防主管機關救災義務，不因市府內部權責劃分即無行政法上義務；與無因管理須無義務要件有所扞格，所以該局依公法上無因管理請求土地所有權人給付，難認有據。