快訊

無懼地方政府表態不重新上架 食藥署今天首公布501項可上架產品名單

中聯廠長100萬交保步出大門拒訪 律師反質疑記者「有沒有侵犯個資？」

食安修法⋯專家指加重罰則難解困境 籲中央一條鞭執法設「稽查大隊」

聽新聞
0:00 / 0:00

拿我國情報換大陸百萬資助選立委 民眾黨前黨工馬治薇判關2年8月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇以無黨籍身分參選立委，卻接受中華人民共和國資助、指導及實質控制的某基金會派遣人員會面，她以我國政府組織人員資料、政治輿情等情報，換取對方及所屬境外敵對勢力的資助，最高法院依違反反滲透法判2年8月徒刑定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

檢方起訴指出，馬治薇透過警政時報公共關係組林姓副組長聯繫立法院議事處莊姓職員，莊因此將我國中央各機關國會聯絡名冊交給馬女，馬女再於2023年4月27日將國會聯絡名冊掃描成電子檔，並以通訊軟體「DingTalk」傳送給「冰姐」、「阿浩」，博取兩人及中共某基金會的信任。

馬治薇2023年4月至11月止，接受「冰姐」、「阿浩」所屬基金會提供往來大陸機票、食宿，並陸續提供某科技廠設備圖紙、調查局及國家安全局人員資訊給兩人，換取對岸資助她參與第11屆立委桃園市第一選區競選活動。

一審桃園地院僅認馬治薇傳送載有各部會、黨團聯絡人資料名冊，將個資外洩至對岸，依個資法判她8月徒刑，沒收美金及泰達幣。

馬和桃檢皆上訴，她的律師主張中華民國還沒修法前，不應將大陸視為「境外敵對勢力」，辯稱無從證明冰姐、阿浩是境外敵對勢力滲透來源，且他們提供的資金是供「個人日常生活所需」。

二審高院認定馬治薇明知中共為境外敵對勢力，長期以來對我文攻武嚇，屢威脅以軍事武力進犯，且藉由金錢收買、籠絡等手段多方滲透，企圖干預、破壞我國民主憲政秩序及社會安定，卻不知嚴拒金錢誘惑，還提供情報換取金錢來參與立委選舉，顯已受中共滲透成為在地協力者，並配合境外敵對勢力介入影響選舉。

二審指出，馬治薇如當選將握制訂、修正法律的公器，並掌握質詢行政首長權力，若仍依中共指示行事以換取金錢資助，恐不當使用立委職權而破壞自由民主憲政，且危害主權。

高院認為馬女惡性不輕且無悔意，依違反反滲透法受滲透來源資助而參與競選罪判處2年8月徒刑，沒收美金3萬4322元犯罪所得。案件上訴，最高法院今認為判決沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇以無黨籍參選立法委員期間，多次赴陸接受中共指示，以美金、泰達幣等多種管道收受106萬元的陸資當選舉經費，並回饋我國機關資料。圖／聯合報系資料照
民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇以無黨籍參選立法委員期間，多次赴陸接受中共指示，以美金、泰達幣等多種管道收受106萬元的陸資當選舉經費，並回饋我國機關資料。圖／聯合報系資料照

民眾黨前桃園市發言人馬治薇（右）被控收受陸資提供我國政治輿情及資料遭判刑。圖／摘自馬治薇（小馬）臉書粉絲專頁
民眾黨前桃園市發言人馬治薇（右）被控收受陸資提供我國政治輿情及資料遭判刑。圖／摘自馬治薇（小馬）臉書粉絲專頁

馬治薇 大陸 民眾黨

延伸閱讀

陸配周滿芝替中共發展組織一度無罪 最高法院判關8年定讞

不滿維基百科寫他「向中國共產黨示好」 蔡衍明提告想自由編輯再敗訴

大甲虎媽餓死21歲女兒 膽小丈夫怕夫妻衝突竟漠視…淪共犯判2年4月

司法程序潔癖 惹更大爭議

相關新聞

剴剴案落幕！惡保母劉彩萱凌虐手段「五花八門」 最終判無期徒刑定讞

保母劉彩萱、劉若琳姊妹長期凌虐1歲10個月男童「剴剴」，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，一、二審依成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪分別判無期徒刑、18年徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。劉家姊妹目前羈押中，將直接發監執行。

埋伏浴室外35刀砍死外甥...狠舅不後悔 開庭嗆最不滿他「頭殼裝屎」

新竹市曾姓男子不滿劉姓外甥同住，雙方又有訴訟糾紛，他前年吸食強力膠後，趁劉洗完澡打開浴室門的瞬間，拿切肉刀狂砍35刀致死，連八旬曾母上前勸阻也被砍傷，一審依殺人罪判處無期徒刑。案經上訴，台灣高等法院今開庭，曾表示最不滿劉的「腦袋」，因為他「頭殼裝屎（台語）！」

新北板橋福音幼兒園爆不當管教　2教保員強制罪起訴　1人不起訴

新北市板橋區私立福音幼兒園，2024年7月爆出3名教保員涉嫌不當管教園內幼童，經家長察覺有異報警，檢警查出江姓助理教保員、張姓教保員涉嫌不當管教，對4名幼童做出粗暴行為。新北地檢署依刑法強制罪將江、張2女起訴，並依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑1/2，另名高姓教保員則罪證不足不起訴。

雙桶屍案開庭…徐德益認罪！傳鑑定證人 律師質疑鑑定報告有效性

台中市男子徐德益涉夥同共犯殺死蔡姓少女、黃姓男子，再將屍體裝桶灌入鹽巴、水泥封箱，分別藏放在豐原住家、苗栗山區，徐在一、二審都被判處死刑，最高法院去年初發回更一審，更一審時，徐承認犯罪，僅對刑度爭執，更一審由中正大學犯罪預防系教授楊士隆組成的團隊，進行教化復歸可能性鑑定。今天開庭時，徐的律師質疑該鑑定報告使用的常模、量化問卷設計，都與採用模型有異，得出的結論恐有疑義。

三寶爸猛力搖晃4個月大女兒害腦傷昏迷...最終敗血症身亡 判關5年定讞

台中市鄭姓男子7年前不耐大女兒、二女兒同時哭鬧，出手猛力搖晃年僅4個月大的二女兒致腦傷昏迷不醒，事後因敗血症身亡，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判5年徒刑，全案定讞。

廣角鏡／台積前副理違國安法 續押

台積電前副理陳志堅涉嫌遭中共情工人員丁小琥吸收，竊取公司廿一件高階奈米製程技術機密至中國大陸，並挖角高科技人才。台灣高等檢察署依國家安全法、營業秘密法等罪起訴陳，求刑七年，智慧財產及商業法院昨裁定陳繼續羈押禁見三月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。