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搶高雄2千萬捕蜂捉蛇標案 3業者被控借牌圍標獲判無罪

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市政府農業局動保處於2023年辦理預算高達2118萬餘元的捕蜂捉蛇、野生動物救援勞務採購案，翁姓廠商因自身公司資本額未達標，找來其他公司合作投標，事後被檢方認定「借牌」圍標，依違反政府採購法將翁男及合夥人許男、陳男起訴，但法官審理後認定3人事前有明確的合作分工與分潤口頭協議，並非單純借牌，判決均無罪。

判決書指出，動保處該項採購案限定投標廠商實收資本額須達211萬8200元，翁姓廠商因自身公司資本額不足，遭檢方指控2023年11月開標前，向無投標意願的合夥人許男及陳男借用公司名義投標，並由陳男等人出借印鑑與完稅證明，再由翁男製作服務建議書投標。

檢方認定翁男涉犯政府採購法借用他人名義投標罪嫌，許男與陳男則涉犯容許他人借用名義投標罪嫌。

不過高雄地院審理時，翁姓男子堅詞否認借牌，辯稱3人在討論標案時一直是以合作模式進行，有明確口頭協議，翁男負責前期的企畫、投標及得標後的現場執行，許男與陳男則負責資金挹注，此外陳男更提出得標後讓其公司一名單親且經濟困難的會計兼任話務人員賺取額外收入，作為合作條件，3人並非單純借用牌照。

法官核對3人對話紀錄，發現翁男曾向許男傳訊增資靠你幫忙，可以入股當股東，許男也曾傳送領標、刻印章等記帳照片提醒翁男「記一下到時候報」，證實3人確實存在投資、分工與分潤等合作關係。

法官指出，政府採購法處罰「借牌」的立法初衷，是為防止無經驗或無能力的惡性廠商借牌偷工減料，若標案僅以資本額作為門檻，而出借名義與借用名義廠商之間存在利潤共享、風險分擔等合作關係，且出借廠商仍有參標意願並充當履約擔保，這種資源整合有助於提升服務品質，不應認定為違法的單純借牌。

高雄地院法官因此認為舉證不足，判決翁姓男子、許姓男子、陳姓男子3人均無罪。全案仍可上訴。

高雄地方法院。聯合報系資料照
高雄地方法院。聯合報系資料照

高雄 野生動物 高雄市

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