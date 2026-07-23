他們「封了」婦聯會會銜移送法辦 法官：言論自由裁定不罰

王姓等4人在中華民國婦女聯合會前以追討不當黨產為由召開記者會，又在婦聯會會銜上張貼「不當黨產封條」的紙條，警方依社會秩序維護法移送法辦，台北地院認為，他們張貼紙條表達政治性言論的行為應受保障，裁定4人不罰。可抗告。

台北市政府警察局中正第一分局指出，王姓、沈姓、李姓、鄭姓4人2026年1月5日上午9時50分許，在婦聯會前以追討不當黨產為由召開記者會，造成洽公人員出入困難，又在婦聯會會銜上張貼「不當黨產封條」字樣的紙條，移請法院裁處是否違法。

法官審查認為，言論等表意自由是憲法保障的基本權利，人民在任何場所行使言論自由，既帶有表意溝通的性質，難避免對場所原來秩序產生一定影響。而人民自由權利雖得因為維持社會秩序之需加以限制，但限制須合於比例原則，以符憲法保障人民基本權利之旨。

法官調查，王姓等人在婦聯會會銜上張貼「不當黨產封條」，但他們稱，因「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」即將修法，修法方向違背轉型正義理念，婦聯會是具代表性的政黨附隨組織，所以選擇在此處召開記者會，並在會銜上張貼封條，以示查封不當黨產將之返還於民。

法官認為，王等人確是對黨產條例修法內容有所主張，在婦聯會前召開記者會、張貼「不當黨產封條」是表示修法意見，表達內容關乎國家政策、公共事務，屬政治性言論，受憲法極高度保障。

裁定說，他們表達政治言論所採取的手段為言詞、手舉標語，方式平和，難認屬社維法所規範的「滋擾」，再者，張貼紙條也是表達政治性言論的方式，行為雖符合社維法所定「污損標誌」、「未經許可張貼於建築物」要件，但紙條僅以背膠黏貼於會銜上，可輕易除去，不致對建物造成難以去除的損害。

裁定指出，比較對社會秩序、婦聯會財產造成的危害，以及張貼紙條欲表達的政治性言論流通，各自在憲法基本權利保障強度及價值選擇後，張貼紙條表達政治性言論的行為應優先受保障，不應以社維法相繩，裁定不罰。