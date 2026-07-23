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越籍移工欠債遭擄走剁2手指勒贖影片傳越南家屬 嘉檢起訴2嫌

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣發生一起駭人聽聞的暴力討債案件。1名越南移工因債務糾紛，遭多名同鄉強押囚禁，不僅遭棍棒毆打，右手無名指及小指更被持刀剁斷，嫌犯還拍下斷指影片傳給遠在越南的家屬勒贖，家屬因擔心被害人安危，匯款約新台幣3萬元後才得以保命。嘉義地檢署偵結，依重傷害等罪嫌起訴吳姓、梁姓越南籍男子，持續追緝阮姓男子及綽號「阿成」等在逃共犯。全案移審地方法院，法院今天裁定2人續押

檢警調查，越南籍武姓男子因與友人「阿盛」有金錢糾紛，阮姓男子得知後，夥同吳男、梁男及「阿成」等人策畫討債。5月29日晚間，吳男駕車載著共犯前往嘉義縣民雄鄉武男租屋處，先徒手毆打，再持刀抵住腹部強押上車，將人載往台南市柳營區梁男租屋處繼續施暴，之後又轉移到台南市北門區偏僻地點囚禁。

檢警指出，嫌犯為逼迫家屬付款，由「阿成」聯繫武男在越南的家屬，先恐嚇要求支付2億越南盾（約新台幣26萬元）贖金。家屬拒絕後，「阿成」涉嫌持刀剁下武男右手無名指及小指，並拍攝影片傳送給家屬恫嚇。家屬見狀擔憂武男生命安全，最終匯款約2000萬越南盾（約新台幣3萬元）至指定的越南銀行帳戶。

嘉縣民雄警分局獲報後，與移民署嘉義縣專勤隊成立專案小組展開追查，6月間陸續在台中市及台南市查獲吳男、梁男到案。兩人均否認犯行，檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。地檢署偵查終結，依重傷害等罪嫌起訴吳男、梁男，移審嘉義地方法院，法院裁定2人續押；涉嫌主導犯案的阮男及「阿成」等共犯，目前仍由檢警持續追緝中。

嘉義地檢署。圖／聯合報系資料照
嘉義地檢署。圖／聯合報系資料照

越南 移工 嘉義

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