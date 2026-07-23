魚目混珠收取高額代辦顧問費 檢警搜索王道國際理財顧問逮20人

坊間出現名稱與王道銀行極為相似的「王道國際理財顧問」公司，對外宣稱可代為向銀行申請低利貸款，讓不少民眾誤以為是王道銀行關係企業，申辦後卻發現被收取高額代辦顧問費。台北地檢署昨指揮刑事警察局，拘提該公司林姓負責人、會計、業務共20人，搜索相關人等住、居所及辦公室共23處，全案依詐欺、背信、重利等罪嫌偵辦中。

據了解，金管會去年1月起，陸續收到數十件民眾投訴，指稱王道國際理財顧問屢屢透過網路或LINE等通訊軟體，對外宣稱可代為向銀行申請低利貸款，進行債務整合吸引民眾上鉤，事後卻發現須支付最多高達貸款金額2成的高額代辦費用，等同變相的高利貸。

當民眾懷疑上當，進而發現自己當初申辦的方案竟與合約不同，若有意解約則又會被該公司恐嚇2成的違約金，或揚言交由公司法務提告。曾有多名被害民眾向如台灣消費者保護協會等消保團體申訴，王道國際理財顧問卻多次無故臨時缺席協調會，態度相當惡劣。王道銀行為此也嚴正聲明，表示與此類代辦公司絕無關聯。