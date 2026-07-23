快訊

MLB／李灝宇解釋為何0好3壞出棒 洋基柯爾幫助打右投更有信心

三大法人聯手買超164億元！台積電最後5分鐘急拉 台股攻45K失利仍翻紅

剴剴案落幕！惡保母劉彩萱凌虐手段「五花八門」 最終判無期徒刑定讞

聽新聞
0:00 / 0:00

剴剴案落幕！惡保母劉彩萱凌虐手段「五花八門」 最終判無期徒刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

保母劉彩萱、劉若琳姊妹長期凌虐1歲10個月男童「剴剴」，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，一、二審依成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪分別判無期徒刑、18年徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。劉家姊妹目前羈押中，將直接發監執行。

本案源於劉彩萱自2023年9月1日起全天照護剴剴，但多次以不聽話為由，用繩索、布條綑綁四肢及頭部，將剴剴身體對折，用口罩、保麗龍遮蓋眼睛後，用膠帶將剴剴綁附在椅腳，更曾綑綁後塞進水桶，長時間讓剴剴裸體躺在地上、雙腳抬高跨在門上，不得變換姿勢。

劉彩萱、劉若琳重複使用爬滿蟑螂的紙杯盛裝廚餘、絞碎燒焦物餵食剴剴，不幫剴剴穿衣，致剴剴營養不良、感染肺炎，同年12月23日晚間剴剴嘔吐、手腳冰冷，劉彩萱隔日送醫，剴剴仍因低血容性休克死亡。

一審認定劉家姊妹有凌虐剴剴的行為，依法判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。案件上訴，高院二審認為，一審認定劉家姊妹有凌虐剴剴的行為，事實與卷內事證相符，未違背論理法則及經驗法則。

二審也指出，劉彩萱將剴剴視為宣洩情緒的工具，短暫三個月內反覆密集的以非人道方式凌虐，且凌虐方式「五花八門」，甚至將凌虐剴剴的照片傳送給劉若琳，彼此交換、評論凌虐心得，不時夾雜嘲弄、辱罵剴剴言語，從中獲得滿足，是以大欺小、恃強凌弱、以虐取樂，實在無從以剴剴有分離焦慮、不當行為，作為合理化凌虐的藉口。

二審認為，剴剴是未滿兩歲的幼兒，身體及心理上仍需依附於成年人，但他生前最後三個月在飢餓、寒冷、綑綁、毆打中度過，身心經歷非常人所能承受的痛苦與折磨，最終被剝奪生命權，年幼心靈所產生的恐懼，不是一般成年人能承受的，遑論是未滿兩歲的幼兒。

二審指出，劉若琳犯罪情節重大，但參與程度較劉彩萱低，因此量刑較劉彩萱低，一審量處18年徒刑，也沒有裁量不當之處，駁回上訴，維持判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

保母劉彩萱、劉若琳（右）姊妹。聯合報系資料照
保母劉彩萱、劉若琳（右）姊妹。聯合報系資料照

剴剴 保母 虐童 最高法院

延伸閱讀

劇烈搖晃4月大女兒致死　台中3寶爸判刑5年定讞

大甲虎媽餓死21歲女兒 膽小丈夫怕夫妻衝突竟漠視…淪共犯判2年4月

狼師曝光！南投前校長性侵猥褻4學生 二審駁回判15年8月

碧潭溺殺2女兒...陸配哭訴婆媳爭吵「洗衣不能開空調」 二審仍判16年半

相關新聞

剴剴案落幕！惡保母劉彩萱凌虐手段「五花八門」 最終判無期徒刑定讞

保母劉彩萱、劉若琳姊妹長期凌虐1歲10個月男童「剴剴」，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，一、二審依成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪分別判無期徒刑、18年徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。劉家姊妹目前羈押中，將直接發監執行。

埋伏浴室外35刀砍死外甥...狠舅不後悔 開庭嗆最不滿他「頭殼裝屎」

新竹市曾姓男子不滿劉姓外甥同住，雙方又有訴訟糾紛，他前年吸食強力膠後，趁劉洗完澡打開浴室門的瞬間，拿切肉刀狂砍35刀致死，連八旬曾母上前勸阻也被砍傷，一審依殺人罪判處無期徒刑。案經上訴，台灣高等法院今開庭，曾表示最不滿劉的「腦袋」，因為他「頭殼裝屎（台語）！」

新北板橋福音幼兒園爆不當管教　2教保員強制罪起訴　1人不起訴

新北市板橋區私立福音幼兒園，2024年7月爆出3名教保員涉嫌不當管教園內幼童，經家長察覺有異報警，檢警查出江姓助理教保員、張姓教保員涉嫌不當管教，對4名幼童做出粗暴行為。新北地檢署依刑法強制罪將江、張2女起訴，並依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑1/2，另名高姓教保員則罪證不足不起訴。

雙桶屍案開庭…徐德益認罪！傳鑑定證人 律師質疑鑑定報告有效性

台中市男子徐德益涉夥同共犯殺死蔡姓少女、黃姓男子，再將屍體裝桶灌入鹽巴、水泥封箱，分別藏放在豐原住家、苗栗山區，徐在一、二審都被判處死刑，最高法院去年初發回更一審，更一審時，徐承認犯罪，僅對刑度爭執，更一審由中正大學犯罪預防系教授楊士隆組成的團隊，進行教化復歸可能性鑑定。今天開庭時，徐的律師質疑該鑑定報告使用的常模、量化問卷設計，都與採用模型有異，得出的結論恐有疑義。

三寶爸猛力搖晃4個月大女兒害腦傷昏迷...最終敗血症身亡 判關5年定讞

台中市鄭姓男子7年前不耐大女兒、二女兒同時哭鬧，出手猛力搖晃年僅4個月大的二女兒致腦傷昏迷不醒，事後因敗血症身亡，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判5年徒刑，全案定讞。

廣角鏡／台積前副理違國安法 續押

台積電前副理陳志堅涉嫌遭中共情工人員丁小琥吸收，竊取公司廿一件高階奈米製程技術機密至中國大陸，並挖角高科技人才。台灣高等檢察署依國家安全法、營業秘密法等罪起訴陳，求刑七年，智慧財產及商業法院昨裁定陳繼續羈押禁見三月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。