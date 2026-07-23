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新北板橋福音幼兒園爆不當管教　2教保員強制罪起訴　1人不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市板橋區私立福音幼兒園，2024年7月爆出3名教保員涉嫌不當管教園內幼童，經家長察覺有異報警，檢警查出江姓助理教保員、張姓教保員涉嫌不當管教，對4名幼童做出粗暴行為。新北地檢署依刑法強制罪將江、張2女起訴，並依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑1/2，另名高姓教保員則罪證不足不起訴。

福音幼兒園在事件爆發後，遭新北市教育局裁罰負責人6萬元，並勒令停止招生1年，該園後來已於去年4月間歇業，目前未再營運。

檢警經調閱幼兒園內監視器，查出江、張2女涉嫌以拍打頭部、額頭、臉部；著拖鞋踢踹幼童腿部；拖拉幼童連身帽T至一旁；將幼童置於堆高的椅子上以掃把拍打；按壓後背；以書本、被子、睡墊拍打幼童；捏住幼童鼻子逼迫喝水等方式不當管教幼童。

但2女涉嫌凌虐幼童的傷害部分，因園內監視器當下並未拍到幼童受有明顯傷勢，事後家長也未提出診斷證明書，檢察官認為罪證尚且不足；至於妨害幼童發育部分，2女雖有上述不當管教行為，但每次時間僅數秒至數分鐘，未達反覆對幼童施以毆打、拘束、限制飲食、睡眠、就醫，或其他足使幼童長期承受身體或精神痛苦之虐待行為。

此外，被害幼童雖在遭到拍打、斥責或踢踹後，曾有哭泣、閃避、跌倒或受驚嚇等情形，但檢察官認定此屬行為當下所生短暫不適或情緒反應，且被害幼童並無其他診斷證明、醫療紀錄、心理評估報告或鑑定意見，足認因2女犯行產生持續性身體、心理、情緒、人格、認知或行為發展障礙，或其他證據足認被害幼童正常發育或身心健全已受危害，因此就傷害、妨害幼童發育部分不起訴

新北市板橋區私立福音幼兒園，2024年7月爆出3名教保員涉嫌不當管教園內幼童，新北檢依刑法強制罪將其中江、張2名教保員起訴，另名高姓教保員則罪證不足不起訴。圖／聯合報系資料照
新北市板橋區私立福音幼兒園，2024年7月爆出3名教保員涉嫌不當管教園內幼童，新北檢依刑法強制罪將其中江、張2名教保員起訴，另名高姓教保員則罪證不足不起訴。圖／聯合報系資料照

幼兒園 虐童

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