台馬二號海纜遭勾斷 漁船船長沒開AIS涉過失...一審判6月

漁船「亭凡川2號」去年2月違規在三芝外海禁漁區內進行拖網作業，且未開啟AIS（自動識別系統）警報，不慎勾斷中華電信「台馬第二號（TDM2）」海底光纜，導致馬祖通訊一度中斷。士林地方法院審結，認定船長呂慶孝犯電信管理法過失毀壞纜線罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。可上訴。

判決指出，呂慶孝是拖網漁船「亭凡川2號」船主，2025年2月14日晚間8時許自基隆八斗子漁港出港，16日中午12時許在新北市三芝、富貴角西北方海域拖網捕魚，該船屬總噸位50噸以上拖網漁船，依法不得在距岸12浬內拖網作業，但呂仍違規作業。

船舶出港後應維持AIS正常運作，以接收中華電信等單位透過AIS基站發布的海纜警戒訊息，但呂未開啟AIS警報功能，致無法收到告警，仍持續在海纜警戒區拖網，拖網尾端網板勾到台馬第二號海纜，並在漁船持續拉扯下遭扭曲、芯線斷裂，於2月16日中午12時49分中斷通訊。

呂慶孝審理時否認犯行，主張AIS警報原本就是關閉狀態，非他設定，也不知道海底電纜確切位置；不過，法院認為，海底電纜位置屬公開資訊，漁會也曾配合宣導海纜鋪設及維修資訊，呂在偵查中也承認知道海底有電纜，仍違規在距岸12浬內拖網，且未維持AIS正常運作，認為有過失，造成中華電信須耗費人力、費用維修，也危及馬祖地區網路通訊安全。

法院審酌呂始終否認犯行，且審理期間明確表示沒有調解意願，考量國中畢業、從事漁業，月收入約7萬至8萬元，已婚，育有3名成年子女，並須扶養母親等情況，依電信管理法第72條第4項過失毀壞纜線罪，判處有期徒刑6月，可易科罰金，以1000元折算1日。