雙桶屍案開庭…徐德益認罪！傳鑑定證人 律師質疑鑑定報告有效性

台中市男子徐德益涉夥同共犯殺死蔡姓少女、黃姓男子，再將屍體裝桶灌入鹽巴、水泥封箱，分別藏放在豐原住家、苗栗山區，徐在一、二審都被判處死刑，最高法院去年初發回更一審，更一審時，徐承認犯罪，僅對刑度爭執，更一審由中正大學犯罪預防系教授楊士隆組成的團隊，進行教化復歸可能性鑑定。今天開庭時，徐的律師質疑該鑑定報告使用的常模、量化問卷設計，都與採用模型有異，得出的結論恐有疑義。

徐德益雙桶屍案，今天進行交互詰問程序，因更一審審理時，委由中正大學犯罪預防系教授楊士隆團隊，進行更生教化與復歸社會可能性的鑑定報告，報告結論是「徐可教化可能性低、復歸社會可能性極低、若失去監管，有高度再犯可能」。

徐德益的辯護律師李宣毅今則針對該鑑定報告在使用的文獻、模型與研究工具、方法，都與楊士隆團隊所做出的研究報告有差異，進而質疑該分鑑定報告的信度與效度。

李宣毅指出，以楊使用的BIS-11（Barratt 衝動性量表第11版）為例，原學者在測量分數的問題，分三類分別是8題、11題與11題，但楊團隊卻將三類分別以10題呈現，也影響了後續評分的結果。

李宣毅說，另外，該鑑定報告使用BIS-11模型，但有部分測量出的結果是「正常低分」，但卻被認定是「具有高度危險性」，此部分在鑑定報告內，也未見該結論有何科學的實證依據。

楊士隆則說，有關量化指標的問題設計與該部分的報告撰寫，是由另名教授負責，但因該名教授出國，需後續以書面方式補充，另外，此次的鑑定報告，還是以三名教授訪談被告、教誨師、管理員、被害人等訪談資料，作為鑑定報告的基礎，主要採取的是質性研究的方向。

今天交互詰問時，李宣毅針對鑑定報告引述的研究出處，鑑定報告的依據、為何沒有訪問被告的姊姊、母親，以及被告在更一審審理期間，已做出認罪陳述，但卻因鑑定報告已完成，未在鑑定報告中呈現，是否屬重要的「動態因子」變更等細節，詢問楊士隆，但楊多數無法回答。

因許多問題與細節，涉及另外其他團隊成員的鑑定內容，審判長王鏗普要李宣毅以書面方式，詢問問題後，由鑑定團隊回應，後續再開辯論。

檢警調查，台中豐原男子徐德益（40歲），為私吞300多萬的土地交易款，誣賴蔡姓少女吞錢，在2017年間殺害蔡後裝屍塑膠桶，藏放在豐原老家，另為地主辦理土地貸款，擅自出售土地得款2690萬，懷疑黃姓男子供詞對他不利，在2019年間教唆同夥強行注射黃毒針，再朝黃頭部開槍致死，再裝進桶子棄屍，一、二審都判徐死刑。

台中市徐德益涉嫌殺死蔡姓少女、黃姓男子後裝桶藏屍，刑事局中打2021年底在宜蘭循線抓人，將徐壓制在地。圖／聯合報系資料照

徐德益等人殺害蔡姓少女裝成桶。圖／聯合報系資料照