三寶爸猛力搖晃4個月大女兒害腦傷昏迷...最終敗血症身亡 判關5年定讞

台中市鄭姓男子7年前不耐大女兒、二女兒同時哭鬧，出手猛力搖晃年僅4個月大的二女兒致腦傷昏迷不醒，事後因敗血症身亡，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判5年徒刑，全案定讞。

鄭和妻子育有3名女兒，其中二女兒、小女兒為4個月大的雙胞胎。鄭平時對小孩就不太有耐心，他2019年12月2日下班後，妻子正在準備小孩的洗澡用品，由他獨力照顧3名女兒，因大女兒、二女兒同時哭鬧，大女兒又走到浴室找媽媽，妻子要求他帶離安撫，他心生煩躁猛力搖晃二女兒，再放回床上。

鄭見二女兒四隻癱軟、意識不清，由妻子打電話叫救護車送醫，經開顱手術撿回一命，卻昏迷不醒，也無法自行吞嚥口水。然而，二女兒轉普通病房後，因女看護小憩時，未注意血氧機已連續發聲響達419秒，直至隔壁家屬聽到才發現，害二女兒缺氧性病變。

鄭2020年3月間不堪二女兒重傷住院、自身涉及刑案等壓力，又以不明方式傷害小女兒，造成小女兒臉部、大腿有不明瘀傷，小女兒因腸胃炎送醫後，被醫生發現瘀傷、抽搐後，發現腦出血。

一審審理期間，二女兒因敗血症宣告不治，合議庭依成年人對兒童犯傷害致死、傷害等罪，分判鄭8年、10月徒刑，應執行8年6月徒刑。

二審認為女嬰死亡，女看護也有責任，鄭的兩名女兒仍年幼，需親情陪伴，鄭是家中經濟支柱，積極配合社會局親職教育，未再傳不當管教，認情堪憫恕減刑，改判4年6月、10月徒刑，應執行5年徒刑。

最高法院將成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪撤銷發回更審，傷害罪部分駁回上訴定讞，鄭先被判處10月定讞。

台中高分院更一審認為鄭所生損害鉅大，犯後積極配合社政家庭處遇和親職教育，但鄭否認犯行，無從就犯後態度為有利的考量，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪判5年徒刑。案經上訴，最高法院認為判決沒有違背法令之處，駁回上訴而定讞。

鄭姓男子出手猛力搖晃年僅4個月大的二女兒致腦傷昏迷不醒，事後因敗血症身亡，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判5年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照

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