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八里別墅底價1920萬！士林分署「123聯合拍賣會」還有珠寶、雙北20筆土地

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

法務部行政執行署士林分署為全力配合「五打七安」及「交通專案」等強力執法政策，將在今年8月4日下午3時，在分署一樓拍賣室盛大舉辦「一二三聯合拍賣會」，本次釋出的拍賣與變賣標的相當豐富多元，包括新北市的三層樓別墅、雙北地區20餘筆精華土地，以及13件精緻珠寶與百餘件女性服飾。

本次不動產拍賣最受矚目的焦點，莫過於位於新北市八里區「豪景別墅」社區內的一棟三層樓別墅，該建物總坪數約64.53坪，包含陽台約5.64坪，本次為第二次拍賣，底價訂為1920萬元。

由於該物件鄰近商港公園與十三行博物館等知名休閒景點，並能快速銜接台64線快速道路及台北港，交通便利且生活機能完善，兼具自住與投資的雙重價值。

除了八里別墅之外，同場也將同步拍賣新北市三芝區的一間別墅，以及士林區、北投區、淡水區與汐止區等20餘筆土地，提供民眾多樣化的置產選擇。

動產部分同樣精彩，士林分署精選了13件珠寶飾品進行拍賣，包含翡翠金戒指、藍寶石銀戒指、黃金鑽石戒指、復古黃金珍珠戒指、黃金戒指、翡翠手鐲、綠玉手鐲、翡翠金手鍊及綠色貓眼玉金耳環等，件件精緻典雅，極具收藏與配戴價值。現場同時也準備了百餘件女性服飾以變價方式出售，滿足民眾的購物需求。

不動產部分採取通訊投標與現場投標的雙軌制辦理；動產的珠寶飾品則採現場喊價競標，均設有拍賣底價，由出價最高且達到底價者得標；女性服飾則以變價方式直接出售。士林分署提醒有意參與動產競標的民眾，務必於拍賣當日下午2時30分至3時，攜帶身分證明文件前往現場辦理登記並領取號碼牌，才能順利參與競標。

士林分署拍賣手環及手鍊。記者翁至成／翻攝
士林分署拍賣手環及手鍊。記者翁至成／翻攝

士林分署8月4日「123全國聯合拍賣會」海報。記者翁至成／翻攝
士林分署8月4日「123全國聯合拍賣會」海報。記者翁至成／翻攝

士林分署拍賣新北市八里區「豪景別墅」社區內1間三層樓別墅。記者翁至成／翻攝
士林分署拍賣新北市八里區「豪景別墅」社區內1間三層樓別墅。記者翁至成／翻攝

士林分署拍賣各式戒指。記者翁至成／翻攝
士林分署拍賣各式戒指。記者翁至成／翻攝

八里 法務部 雙北

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