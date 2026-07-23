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埋伏浴室外35刀砍死外甥...狠舅不後悔 開庭嗆最不滿他「頭殼裝屎」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新竹市曾姓男子不滿劉姓外甥同住，雙方又有訴訟糾紛，他前年吸食強力膠後，趁劉洗完澡打開浴室門的瞬間，拿切肉刀狂砍35刀致死，連八旬曾母上前勸阻也被砍傷，一審依殺人罪判處無期徒刑。案經上訴，台灣高等法院今開庭，曾表示最不滿劉的「腦袋」，因為他「頭殼裝屎（台語）！」

曾庭後面對媒體詢問是否認為劉「頭殼裝屎」，他回答「對」；是否會後悔，他則說「不會」；是否想要賠償家屬，曾則以台語回應「沒錢啦」。

曾男平時與母親一同生活，而外甥2024年間前來同住，雙方時有糾紛，劉也對他提起毀損機車的告訴。曾心生不滿，2024年11月9日晚間拿大把切肉刀在臥室門口埋伏，見劉洗完澡裸體打開浴室的門，上前猛砍多刀，其中一刀命中劉的右大腿根部，造成大動脈出血，劉血如泉湧，倒臥浴室內。

曾母聽到聲響衝上前阻止，手部也被砍傷。曾放棄大切肉刀，轉身奔回臥室，再拿另一把小切肉刀猛刺劉的背部，劉送醫急救仍宣告死亡。警方到場，將全身浴血、企圖喝下浴廁清潔劑的曾，帶回警局作筆錄。

新竹地方法院國民法官庭一審依殺人罪判曾無期徒刑，褫奪公權終身。曾針對量刑上訴，高院今開庭，曾表示他平時沒有收入，靠身心障礙補助金和母親的老人津貼維生，他沒有和家屬談賠償或和解，「錢太多了，對方要求1300多萬元」。

曾面對檢察官詢問，他表示家中的錢是他保管的，買東西都是他在處理，媽媽年紀大了，連煮菜都沒有辦法。曾說，因為他姊姊和姊夫吵架，劉不喜歡住家裡，就住在他家，劉沒有幫忙負擔水電費，「三更半夜就跑出去，他高興就好了」。

檢察官詢問最不滿劉的地方？曾回應是「腦袋」，檢察官再問為什麼？曾說「因為他『頭殼裝屎』！」他也說，案發前有一段時間沒有吸食強力膠，劉同住後才開始吸食，是想要趕走劉，他是臨時起意殺人，「當天突然火大殺了他」。

曾的律師主張，曾受到病理性精神疾病影響，一審判決不採用醫院鑑定報告有所不當，應再適用刑法第19條減刑。但檢察官認為，醫院鑑定報告只是證據的一種，法院可不受拘束，且曾很清楚自己要殺人，且可以正常生活、管錢，認為行為時並未受精神疾病影響。

劉的家屬委任律師表示，曾和母親住的房子，是登記在劉母，也就是曾的姊姊名下，曾對於劉住進來感到不滿，其實是很莫名的情況，且曾趁劉毫無防備之際攻擊，「一直刺到不會動為止，他就是要劉死」。

律師說，曾母如今住在安養中心，姊姊和姊夫至今沒有出庭，是因為不願和曾在同一個空間相處，更不可能與曾同住，認為曾沒有復歸社會的可能性。

律師轉述，家屬認為劉死亡，也應該要判處曾死刑才公平，但基於現況、尊重國民法官判決，也接受一審的判決結果，因此沒有上訴，希望二審維持判處無期徒刑，「否則還要讓莫名第三人成為下一個被害人嗎？」合議庭諭知8月13日宣判。

曾姓男子不滿劉姓外甥同住，雙方又有訴訟糾紛，他前年吸食強力膠後，趁劉洗完澡打開浴室門的瞬間，拿切肉刀狂砍35刀致死。記者林孟潔／攝影
曾姓男子不滿劉姓外甥同住，雙方又有訴訟糾紛，他前年吸食強力膠後，趁劉洗完澡打開浴室門的瞬間，拿切肉刀狂砍35刀致死。記者林孟潔／攝影

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浴室 殺人 台灣高等法院

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