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劇烈搖晃4月大女兒致死　台中3寶爸判刑5年定讞

中央社／ 台北23日電

台中市鄭姓男子涉嫌搖晃4個月大的女兒頸部，造成女兒四肢癱軟、意識不清，多次進出醫院後因敗血性休克不治死亡，更一審判處鄭男5年徒刑，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

判決指出，鄭男與妻子於民國108年間育有1歲女童及4個月雙胞胎女嬰等共3名女兒，5人共同居住於台中市。108年12月2日晚間，鄭男獨自照顧3名女兒，此時他的大女兒與二女兒同時哭鬧，大女兒走向浴室尋找母親。

鄭男心煩意亂，為使二女兒停止哭泣，施力搖晃二女兒頸部後，將女兒放置在主臥床上，再前往浴室找大女兒，待鄭男再走回臥室時，發現二女兒四肢癱軟、意識不清，鄭男與妻子立即將二女兒送醫救治，經診斷有視網膜、腦膜下出血等重傷害。

二女兒在醫院接受手術治療後，於109年1月17日轉入普通病房，鄭男委由看護公司照顧，負責照顧的黃姓婦人因體力不支睡著，未發現監測女童的血氧機發出警報達419秒，隔壁家屬通知院方急救，但已造成女童缺氧性腦病變傷害，女童多次進出醫院，於110年7月間因敗血性休克不治死亡。

針對女童死亡部分，台中地方法院依成年人故意對兒童犯傷害致死判處鄭男有期徒刑8年；經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理，改判鄭男4年6月徒刑。案經最高法院發回，台中高分院更一審改判鄭男有期徒刑5年，最高法院16日駁回上訴，全案定讞。

另方面，109年3月19日晚間8時多，鄭男因三女兒身體疑似抽蓄，送往台中慈濟醫院就醫，經檢查發現女童腦膜下腔出血，醫師研判疑為受虐腦傷，鄭男已被依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑10月確定。

嬰兒示意圖。示意圖／Ingimage
嬰兒示意圖。示意圖／Ingimage

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