鉛球冠軍當街刺死18歲高中女友！他出庭：除了預謀外都承認

圖為殺人示意圖。圖／ingimage

台中詹朱姓（複姓）男子在校期間曾奪下鉛球比賽冠軍，他不滿18歲讀高三的詹姓女友分手，去年5月以交還寵物鼠為由約見面，卻光化日下刺死她，被依殺人罪收押、起訴；台中地院今開庭，詹朱男表示，除了檢方指控他「預謀」外，其餘都承認。

中院今開庭，詹朱的辯護人認為檢方起訴書中，記載詹朱男有「預謀」殺人，預謀二字恐有預斷之虞，要求法院裁定移除。

公訴檢察官張子凡說，事前已完整說明，檢察官有舉證責任，本案認定詹朱男是基於預謀殺人犯意，「預謀」2字是認定他犯案要素，若刪除會嚴重影響檢方出證、論證基礎，至於詹朱男的犯意，應於審理過程中檢辯各自說明，不應刪除起訴書內容。

審判長吳孟潔詢問詹朱對於起訴書意見，詹朱表示，除了預謀外，其他都承認。

吳孟潔並整理4項爭點，包括詹朱男動機、是否預謀殺害詹女，有無刑法第19條辨識行為能力減刑適用，是否構成刑法第62條自首，有無刑法第59條情堪憫恕適用。

經查，24歲詹朱男體型壯碩，體重逾百公斤，在校期間參加鉛球比賽奪冠；詹女為北部某高中三年級學生，成績優異還曾校內儀隊，當時將高中畢業卻遇上恐怖情人遭死劫。

檢警調查，詹朱男、詹女曾遠距離交往，分手後詹朱男仍想復合，2025年5月10日以交還寵物鼠約詹女南下，詹女在友人陪同下赴台中南屯區社區樓下面交，未料見面不久詹朱男竟不顧200公尺外就是派出所，在人行道上持刀猛刺詹女數刀。

詹女中刀倒地，因肺部破裂大出血當場就失去呼吸心跳，人行道上鮮血遍布，場面驚悚，就連寵物鼠籠上也血跡斑斑。

詹朱男行凶後再持刀刺自己胸口好幾下，送醫前意識清楚，但傷勢加劇一度插管住進加護病房，住院6天後經檢警拘提、聲押獲准，台中地檢署偵結依殺人罪嫌起訴他。

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