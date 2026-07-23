快訊

謝賢過世！徐莉玲深夜曝張柏芝「已準備好遺書」 踢爆謝霆峰、王菲惡行

不只雙峽告急！全球能源命脈爆三線危機 4分之1石油供應受威脅

MLB／李灝宇超前3分砲轟回致勝一擊 本季第5轟延續連7場安打

聽新聞
0:00 / 0:00

鉛球冠軍當街刺死18歲高中女友！他出庭：除了預謀外都承認

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

圖為<a href='/search/tagging/2/殺人' rel='殺人' data-rel='/2/103675' class='tag'><strong>殺人</strong></a>示意圖。圖／ingimage
圖為殺人示意圖。圖／ingimage

台中詹朱姓（複姓）男子在校期間曾奪下鉛球比賽冠軍，他不滿18歲讀高三的詹姓女友分手，去年5月以交還寵物鼠為由約見面，卻光化日下刺死她，被依殺人罪收押、起訴；台中地院今開庭，詹朱男表示，除了檢方指控他「預謀」外，其餘都承認。

中院今開庭，詹朱的辯護人認為檢方起訴書中，記載詹朱男有「預謀」殺人，預謀二字恐有預斷之虞，要求法院裁定移除。

公訴檢察官張子凡說，事前已完整說明，檢察官有舉證責任，本案認定詹朱男是基於預謀殺人犯意，「預謀」2字是認定他犯案要素，若刪除會嚴重影響檢方出證、論證基礎，至於詹朱男的犯意，應於審理過程中檢辯各自說明，不應刪除起訴書內容。

審判長吳孟潔詢問詹朱對於起訴書意見，詹朱表示，除了預謀外，其他都承認。

吳孟潔並整理4項爭點，包括詹朱男動機、是否預謀殺害詹女，有無刑法第19條辨識行為能力減刑適用，是否構成刑法第62條自首，有無刑法第59條情堪憫恕適用。

經查，24歲詹朱男體型壯碩，體重逾百公斤，在校期間參加鉛球比賽奪冠；詹女為北部某高中三年級學生，成績優異還曾校內儀隊，當時將高中畢業卻遇上恐怖情人遭死劫。

檢警調查，詹朱男、詹女曾遠距離交往，分手後詹朱男仍想復合，2025年5月10日以交還寵物鼠約詹女南下，詹女在友人陪同下赴台中南屯區社區樓下面交，未料見面不久詹朱男竟不顧200公尺外就是派出所，在人行道上持刀猛刺詹女數刀。

詹女中刀倒地，因肺部破裂大出血當場就失去呼吸心跳，人行道上鮮血遍布，場面驚悚，就連寵物鼠籠上也血跡斑斑。

詹朱男行凶後再持刀刺自己胸口好幾下，送醫前意識清楚，但傷勢加劇一度插管住進加護病房，住院6天後經檢警拘提、聲押獲准，台中地檢署偵結依殺人罪嫌起訴他。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台中 台中地院 殺人 女友

延伸閱讀

大甲虎媽餓死21歲女兒 膽小丈夫怕夫妻衝突竟漠視…淪共犯判2年4月

婦目睹兒遭柴刀刺心一刀斃命慘死街頭 凶手今判13年6月

狠甩律師巴掌、一再大鬧法院 台中惡女羈押中再5罪重判

司法程序潔癖 惹更大爭議

相關新聞

鉛球冠軍當街刺死18歲高中女友！他出庭：除了預謀外都承認

台中詹朱姓（複姓）男子在校期間曾奪下鉛球比賽冠軍，他不滿18歲讀高三的詹姓女友分手，去年5月以交還寵物鼠為由約見面，卻光化日下刺死她，被依殺人罪收押、起訴；台中地院今開庭，詹朱男表示，除了檢方指控他「預謀」外，其餘都承認。

出獄僅7個月又犯案！苗栗男街頭隨機殺童 3人重傷 今未宣判再開辯論

苗栗縣男子邱明治10年前在苗栗街頭持剪刀隨機刺傷4人，服刑9年6月，出獄不到7個月又持刀隨機殺人，2名國小女童及1名路人重傷，一審認定邱對刑罰反應力薄弱、惡性明顯，依3個殺人未遂罪判29年，案經上訴，二審原定今宣判，但合議庭認有再開辯論必要，續行審理。

碧潭溺殺2女兒...陸配哭訴婆媳爭吵「洗衣不能開空調」 二審仍判16年半

簡姓陸配與婆家爭執後，帶8歲、10歲女兒到新店碧潭風景區溺死，一審國民法官庭依成年人故意對兒童犯殺人罪判刑16年6月。案件上訴，她在開庭期間泣訴與公婆的爭執，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，仍可上訴。

廣角鏡／台積前副理違國安法 續押

台積電前副理陳志堅涉嫌遭中共情工人員丁小琥吸收，竊取公司廿一件高階奈米製程技術機密至中國大陸，並挖角高科技人才。台灣高等檢察署依國家安全法、營業秘密法等罪起訴陳，求刑七年，智慧財產及商業法院昨裁定陳繼續羈押禁見三月。

雨後路面坑洞…台南後壁公所設交通錐遭撞離 騎士慘摔骨折獲賠24萬

洪姓男子去年9月18日傍晚騎機車，經後壁區南74區道時，因路面坑洞而人車倒地，致肋骨及肩峰骨折，稱坑洞旁僅放置1個交通錐無警示燈，且遭撞離車道已失警示作用而提國賠，法官認洪傷勢與其警示設施設置欠缺具有因果關係，認公所應給付他24萬餘元。

前立委候選人徐慶煌欠514萬文宣費 母張貴華賣房地抵債惹訴訟

前民進黨籍立委徐志明之子、曾代表國民黨參選高雄區域立委的徐慶煌，2010年參選立委期間採購數批選舉文宣品，積欠514萬餘元未清償，由徐母張貴華出面將大寮的房地出售給文宣品業者抵債，但張貴華因無法取得建物事實上處分權而無法交付遭提告，高雄高分院因此判張貴華需賠償374萬餘元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。