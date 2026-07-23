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出獄僅7個月又犯案！苗栗男街頭隨機殺童 3人重傷 今未宣判再開辯論

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣男子邱明治10年前在苗栗街頭持剪刀隨機刺傷4人，服刑9年6月，出獄不到7個月又持刀隨機殺人，2名國小女童及1名路人重傷，一審認定邱對刑罰反應力薄弱、惡性明顯，依3個殺人未遂罪判29年，案經上訴，二審原定今宣判，但合議庭認有再開辯論必要，續行審理。

判決指出，邱明治（49歲）去年10月2日吸食安非他命後，將菜刀綁於左手，騎車外出尋找下手對象，先持刀朝落單的徐姓女童頸、胸刺擊，女童逃向超商求救；邱明治又尾隨欲報警的林姓男子，刺穿其背部、胸部，致肝臟、橫膈膜撕裂傷。

林男逃離時，鄰近教會課輔班師生經過驚慌逃竄，邱明治抓住丁姓女童刺其胸口，造成大片血胸，幸經老師即時拉開並協助送醫。邱明治後遭警方逮捕，3名被害人均倖免於難。

苗栗地院指出，邱明治2015年曾持剪刀隨機刺傷4人，其中1名警察遭刺7刀，判9年6月徒刑，出獄不滿7個月即再犯，構成累犯。

一審認定，邱男在光天化日隨機犯案，對象含學童與路人，手段殘忍、危害重大，就3個殺人未遂罪各處中高度之刑，定應執行有期徒刑29年。

邱姓男子去年10月在苗栗街頭持刀隨機殺人，3人受傷，全案在台中高分院審理中。圖／民眾提供
邱姓男子去年10月在苗栗街頭持刀隨機殺人，3人受傷，全案在台中高分院審理中。圖／民眾提供

苗栗 殺人未遂 苗栗縣

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