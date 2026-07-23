雨後路面坑洞…台南後壁公所設交通錐遭撞離 騎士慘摔骨折獲賠24萬

洪姓男子去年9月18日傍晚騎機車，經後壁區南74區道時，因路面坑洞而人車倒地，致肋骨及肩峰骨折，稱坑洞旁僅放置1個交通錐無警示燈，且遭撞離車道已失警示作用而提國賠，法官認洪傷勢與其警示設施設置欠缺具有因果關係，認公所應給付他24萬餘元。

洪主張，該路段道路管理養護機關為公所，公所除未及時修補路面坑洞外，於坑洞旁僅放置1個交通錐，但交通錐並無警示燈，且事故發生時交通錐已遭先前路過車輛撞離車道，傾倒在路面邊線外側，以致失去警示作用。公所顯然怠於管理維護該路段，致他騎乘機車行經該處時，因路面坑洞而人車倒地。

因此，他向公所求償機車維修費1萬2700元、醫療費8112元、就醫交通費1萬4000元、看護費25萬2000元、不能工作損失24萬元，以及精神慰撫金60萬元，共計112萬6812元。

後壁公所指出，該路段當天因受降雨影響而產生坑洞，已於當日下午3時許完成巡查作業，並在現場擺放2個交通錐，且其中1個交通錐上有警示號誌，提醒用路人注意行駛。

公所表示，路面坑洞因下雨積水而潮濕，傳統熱拌瀝青因無法與底層緊密黏結，致修補後經車輛輾壓極易剝落，易發生車輛打滑危險，因此，公所先行擺放交通錐，待天氣放晴時再行修復，而於翌日上午10時46分許完成填補作業，顯見公所已善盡設施維護與管理責任，洪所受損害與其管理行為並無因果關係。

台南地院調取警方道路交通事故調查相關資料，可知事故發生當時天候雨、夜間道路照明設備有開啟、柏油路面濕潤，且該路段確有2處坑洞，該2處坑洞內有積水，面積甚大，深度不淺，位在該路段東向西車道上，占該路段寬度約3分之1至2分之1。洪主張騎乘機車行經時，因路面坑洞而人車倒地等情，尚符常理。

台南地院指出，公所抗辯事故發生當日下午已在坑洞周圍放置2個交通錐，其中1個並設置警示燈；惟僅憑2個交通錐，而未安裝連桿或加重環，也無從確保該設施穩固性，況且與事故發生後第一現場情形不符。

台南地院認為，洪所受傷勢，與該路段警示設施設置欠缺具有因果關係，公所自應對洪負國家賠償之責。除未提出任何證據以實其說，扣除不能工作損失，逐一計算車輛維修費3175元、醫療費8112元、就醫交通費7820元、看護費9萬5200元及精神慰撫金15萬元，共計26萬4307元。