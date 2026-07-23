前立委候選人徐慶煌欠514萬文宣費 母張貴華賣房地抵債惹訴訟

前民進黨籍立委徐志明之子、曾代表國民黨參選高雄區域立委的徐慶煌，2010年參選立委期間採購數批選舉文宣品，積欠514萬餘元未清償，由徐母張貴華出面將大寮的房地出售給文宣品業者抵債，但張貴華因無法取得建物事實上處分權而無法交付遭提告，高雄高分院因此判張貴華需賠償374萬餘元。

判決書指出，徐慶煌於2010年參選高雄市立法委員選舉期間，向黃姓業者購買文宣品積欠514萬9千元，因未清償而簽發2張本票，後經法院本票裁定強制執行確定，2017年前大寮鄉長、徐母張貴華為了幫兒子清償債務，與黃男簽訂不動產買賣契約，協議將大寮區鳳林一路巷內的土地及2棟3層樓建物賣給黃男抵債。

然而，張貴華事後雖依約辦理土地所有權移轉登記，但因2棟建物屬未辦保存登記建物，且張貴華並非該建物的事實上處分權人，致使黃男無法順利取得建物處分權，甚至與現有占有人衍生訴訟，黃男認為張貴華違約，遂依契約約定請求給付相當於建物價額之違約金374萬3594元。

張貴華上訴抗辯稱，當初買賣標的僅包含2棟建物中的其中一棟，且雙方協議時已知建物有他人占用、約定不負點交之責，自己已協助移轉房屋稅籍並支付訴訟費用，已盡協助義務，張貴華也主張違約金過高，請求法院酌減。

高雄高分院審理後認定，契約與協議書內容明確涵蓋2棟建物，雖然未辦保存登記建物無法辦理所有權移轉，但出賣人仍負有讓與事實上處分權的義務，契約中記載不負點交之責，僅是免除騰空交付使用權的責任，並不能豁免移轉處分權的法定義務，且移轉稅籍僅屬行政管理，不等於完成處分權移轉。

法官依專業不動產估價師鑑定報告，扣除土地價值後，算出張貴華就建物部分實際收取的抵價金額為374萬5432元，黃男據此請求違約金並未超過法定的損害範圍，因此裁定駁回張貴華上訴。