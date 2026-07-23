深夜揹書包獨坐社區大廳…幼童遭父趕出家門 法院改判由媽媽單獨監護

桃園男子8年前與妻離婚後，取得孩子監護權，沒想到近年沉迷方城之戰，甚至將孩子趕出家門，讓孩子大半夜揹著書包無處可去流連社區大廳，直到前妻接獲求助電話將孩子接回照顧，並向法院聲請改定親權；桃園地院考量父親嚴重未盡保護教養義務，裁定改由母親單獨行使監護權。

裁定指出，這對夫妻於2018年12月26日離婚，當時雙方協議由男子單獨行使、負擔未成年孩子的權利義務。不過，前妻主張，男子自2024年間起開始養成賭博陋習，經常深夜飲酒、打麻將，無法妥善照顧孩子生活起居，且因與社區其他住戶關係不睦，導致孩子在社區活動時也遭排擠。

前妻指控，2025年10月某夜突然接到孩子求助電話，得知前夫竟將孩子趕出家門。她急忙趕到前夫住的社區，只見孩子揹著書包，獨自坐在社區大廳，身旁沒有大人陪伴，立刻將孩子接回同住。

此後，孩子一直由她照顧，除積極與學校導師聯繫外，也負責孩子日常生活起居，並定期帶孩子回老家探望奶奶，希望維持親屬間互動，但男子卻未曾主動與她聯繫協調照顧或探視事宜。

法院審理期間，男子經合法通知未到庭，也沒提出任何書面答辯。法院另委託社工進行訪視，社工評估認為，母親經濟狀況穩定，已實際照顧孩子約半年，不僅負責生活起居、就學安排及醫療照護，也能提供情緒支持，且具備家人協助照顧的資源，建議由目前實際照顧孩子的母親擔任親權人，較符合幼童利益；至於父親，由於始終聯繫不上，無法完成訪視。

法官指出，母親接回孩子後，父親除曾在孩子運動會時抱怨探視受阻外，並未積極與前妻協調會面或探視方式，也未主動關心孩子生活情況，甚至連法院通知開庭也未到場，難認具有積極行使、負擔親權的意願。若仍由父親繼續單獨行使親權，恐影響孩子保護教養及相關事務的處理，不利未成年子女權益。

法院審酌，孩子目前已與母親一起生活，由母親擔任主要照顧者，生活及就學均趨於穩定，改由母親繼續照顧，對孩子生活變動最小，也最符合未成年子女最佳利益，因此裁定改由母親單獨行使、負擔未成年孩子的權利義務，全案仍可抗告。

桃園有名男子遭前妻指控養成喝酒、賭博陋習，將未成年孩子深夜趕出門，不館不顧，於是向法院聲請改定親權。桃園地方法院審理後，認定男子未善盡保護教養責任，也未積極履行親權，裁定改由母親單獨行使親權。記者陳恩惠／攝影

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線