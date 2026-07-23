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國中兒和同學衝突！火爆父衝學校抓衣領恫嚇「把你打到腦震盪」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中楊姓男子因國中兒子在校和同學肢體衝突，他獲報竟衝到班上找同學理論，不顧對方是12歲少年竟抓他衣領拉起，還恫嚇「若我兒子腦震盪，我就把你打到腦震盪」，驚動多名老師上前制止，法院考量雙方調解成立、賠償，依強制罪判楊拘役50日、緩刑2年，可上訴。

檢警調查，楊男因兒子2025年9月18日在班上和同學有肢體衝突，他獲報下午到學校教室，竟然一時情緒激動，明知該同學是年僅12歲少年，抓住他衣領從椅子拉起、搖晃，釀少年咬到下唇。

楊還當眾對少年恐嚇「如果我兒子檢查出來是腦震盪，我就把你打到腦震盪」，造成少年心生畏懼，經家長報案提告。

檢方訊時，楊坦承獲報到校，有抓住少年衣領從椅子拉起，多名老師進入教師抓住他手、環抱著他，自己也知道少年小小的。

被害少年也說，被抓起來過程咬到下唇受傷，楊男有恐嚇他自己感到害怕，當時很多老師到場，第一個到的是班導師，但老師到場時，楊仍抓住他衣領；其家長也說，小孩受傷、尿失禁，有前往身心科就診。

檢方也傳證多名師生，並有驗傷、就醫紀錄，及學校走廊監視器畫面等，偵結從重依傷害罪嫌起訴楊。

台中地院審酌，楊接獲學校通知兒子和同學肢體衝突，一時情緒失控就對少年不當言行，釀對方身心受創，更成為在場學生不良示範，考量他犯後坦承，已和被害家長調解成立、賠償，致信少年、家長及班導師表達歉意，有彌補損害決心、積極作為。

法院也考量，楊無前科，一時失慮，被害少年也就傷害罪部分撤告，依成年人故意對少年犯強制罪判他拘役50日，得易科罰金，緩刑2年，期間交付保護管束。

台中司法大廈。記者曾健祐／攝影
台中司法大廈。記者曾健祐／攝影

圖為示意圖。圖／AI生成
圖為示意圖。圖／AI生成

恐嚇 小孩 台中地院 國中生 家長

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