網紅保母摔嬰判2年 虐死童審理中

擁有數千名粉絲的網紅保母「五寶媽」宋孟瑤前年凌虐兩歲男童致死，案件仍在審理中，她另被查出多次拋摔未滿周歲的女嬰，並拿棉被壓臉，最高法院認定她凌虐幼兒，依故意對兒童犯傷害罪判刑兩年定讞，宋女確定入獄。

宋孟瑤平時常在臉書粉絲專頁分享生活、育兒經驗，她二○二四年拿鞋拔毆打收托的兩歲男童，又捏大腿、重摔至地面、推去撞牆；同年六月六日下午，三度將男童舉高重摔進澡盆，直到男童臉朝上浮在澡盆中，她才緊急送醫。男童不治，檢方起訴後，案件現由橋頭地方法院審理。

宋孟瑤另被查出凌虐女嬰，大力抓住女嬰頭部往床上甩，拿棉被蓋住全臉並用手壓住卅秒，或抓女嬰的手甩至地板，又或直接將女嬰丟進嬰兒床或沙發，毆打腹部、大腿和臉部。檢方依成年人對未成年人傷害、妨害幼童發育等罪嫌起訴。

法院認定宋孟瑤行為屬於凌虐，她自稱有向家長反應情緒問題，但因家長工作需求仍特別拜託，才會繼續照顧。考量她身為保母卻枉顧父母信賴，傷害並凌虐女嬰，雖有意與家長和解，但對方無意願而未達成調解，一、二審均判刑兩年。

宋孟瑤上訴三審，主張長期身心狀況不佳，情緒失控而犯案，自認犯情顯可憫恕。最高法院認為二審判決認事用法無違誤，量刑妥適，駁回宋女上訴，全案確定。