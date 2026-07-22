印尼看護在台賣墮胎藥…警逮配合醫材商 知名藥師100萬交保

彰化縣一名警員偵辦販毒案，調閱某汽車旅館進出車輛資料，驚見妻子與另一名男子先後進出並「休息」，此後利用不實查詢事由到警政查詢系統，查詢那名男子的相關車行紀錄。彰化地方法院審結，依犯公務員假借職務上機非法蒐集個人資料罪，判處他有期徒刑1年6月，緩刑3年，並提供210小時義務勞務。

2026-07-22 19:22