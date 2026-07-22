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印尼看護在台賣墮胎藥…警逮配合醫材商 知名藥師100萬交保
合法來台12年的印尼籍看護Yuli，被控在台從事「墮胎商機」，不僅仲介同鄉做人工流產，還販賣醫師處方用藥的墮胎藥「喜克潰」，甚至高調拍抖音炫耀單日收入10萬元。台北地檢署今年5月搜索約談Yuli到案，訊後依藥事法聲押禁見獲准；檢方今天發動後續偵查，搜索專品醫療器材負責人黃韋嘉、藥局分店長謝宜伶到案，訊後分別以100萬、70萬交保。
據了解，黃韋嘉是台大藥學系畢業藥師，他創立連鎖藥局與線上平台，致力於透過數位轉型提供專業的保健諮詢與醫藥零售服務，在藥師界頗具知名度，也是專品藥局與專品醫療器材公司負責人。
據調查，印尼籍移工Yuli涉非法販售墮胎藥物等情事，移民署北區事務大隊新北市專勤隊，今年5月6日會同警方執行聯合查察，拘提Yuli到案，並查扣手機、不法所得及相關證物，經過濾分析發現黃韋嘉、謝宜伶涉案。
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