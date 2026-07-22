涉購買不實高血壓證明閃兵 「痞子英雄」主唱王維皓60萬交保

藝人王大陸等人去年因閃兵案被檢起方起訴，台北地檢署另案追查，天空娛樂公司營運長王維皓，10多年前也購買不實高血壓證明，藉此逃避兵役，花費逾10萬元，檢察官今指揮台北市刑大搜索拘提王維皓到案，訊後依妨害兵役治罪條例60萬元交保、限制出境出海。

王維皓過去以唱紅電視劇「痞子英雄」主題曲聞名，他面對偵訊時坦承閃兵，但對於當初是向誰購買假證明，他則說因時代久遠，「不記得了」。檢警在他住家查扣保健腸胃等中藥袋，但並無降血壓藥物，證明王維皓並無高血壓疾病，全案尚有特定對象未到案。

王大陸為逃避兵役，砸下360萬元委託「閃兵代辦集團」首腦陳志明偽造病歷，事後陳志明因入獄失聯，王大陸誤以為遭詐騙，私下找警方和黑道非法查詢陳志明個資，引爆藝人閃兵案，檢方先前已起訴25名藝人及男網紅。

據調查，王維皓於2008年要服兵役時，初次體檢合格，後來卻拿出降血壓藥物、高血壓診斷證明，聲稱自己有先天性高血壓，無法服兵役，檢警蒐證後發現王維皓卻有購買不實病歷，22日前往王男住處搜索，查扣手機、中藥袋等證物。