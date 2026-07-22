調查販毒案查出自己綠雲罩頂 利用公務系統查「小王」警員遭判刑

彰化縣一名警員偵辦販毒案，調閱某汽車旅館進出車輛資料，驚見妻子與另一名男子先後進出並「休息」，此後利用不實查詢事由到警政查詢系統，查詢那名男子的相關車行紀錄。彰化地方法院審結，依犯公務員假借職務上機非法蒐集個人資料罪，判處他有期徒刑1年6月，緩刑3年，並提供210小時義務勞務。

根據司法資料顯示，這名警員在2024年11月偵辦販毒案，調閱某汽車旅館進出車輛資料，驚見妻子與另一名男子曾在同年9月、10月留宿，而確知妻子外遇之事，因此同年11月到12月約一個月時間，利用公務電腦登入警政知識聯網及車行紀錄查詢系統，輸入「調驗毒品採尿人口」等多個不實查詢事由，進而無故查詢妻子外遇對象的個資及相關車輛車行紀錄。

這名警員不甘綠雲罩頂，多次質疑妻子的行蹤，妻子的外遇對象也遭他理論與人妻外遇情事，兩名發生不倫之戀的人察覺有異，報警處理。

彰化地檢署偵辦認為，警員多次警告妻子，妻子仍與外遇對象仍有不當往來，以致他接受身心科治療，又因利用公務系統調查妻子外遇遭調職及記小過的重懲，外遇事件後續糾紛仍未告終，但警員認真工作、素行優良，因逢重大變故而蹈法網，而妻子外遇又是事實，所以犯罪情節尚非嚴重，念其承受後果已甚沈重，請予從輕量刑並宣告緩刑，俾其重啟人生。

彰化地院審酌，警員利用職務之便，進而為公務員登載不實準公文書，並非法蒐集個資，侵犯他人之資訊隱私權，不僅可能使人民喪失對國家的信賴，亦損及公務機關對於資訊管理的正確性，所為實應嚴加非難，又考量他犯後始終坦承犯行，惟未與相關被害人和解成立或獲得諒解之犯後態度，再衡酌素行、犯罪動機、被害人意見等一切情狀，量處如主文所示之刑。可上訴。

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