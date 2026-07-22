台積電前副理涉國安法竊取營業秘密還押 智慧法院羈押理由出爐

台積電前副理陳志堅涉嫌遭中共情工人員丁小琥吸收，擬定「藍海計畫」著手竊取公司21件高階奈米製程技術機密至大陸並挖角高科技人才，遭高檢署依國家安全法、營業秘密法等罪起訴並求處7年重刑。全案經起訴移審智慧財產及商業法院，合議庭裁定將他繼續羈押禁見3月，並說明羈押理由，稍早陳男已還押看守所。

就羈押原因，合議庭指出，陳男經訊問後坦承犯行，涉犯營業秘密法意圖在大陸地區使用，未經授權擅自重製而取得營業秘密罪、國家安全法意圖在大陸地區使用，未經授權擅自重製而取得國家核心關鍵技術營業秘密罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所涉之罪為最輕本刑為3年以上之罪，並經檢察官具體求刑7年。

此外，陳男先前曾多次赴陸，並自承曾規劃在今年6月間攜家帶眷前往至中國大陸工作、定居，具有海外營生及支應長期生活的管道，已有事實足認有逃亡之虞。其次，陳男供稱另有共犯黃繼志參與成立CSMAC公司的事務接洽或聯繫，但黃男至今尚未到案，仍由檢方追緝偵辦中，因此也有勾串共犯之虞。

合議庭表示，陳男所為除損害台積電公司利益，尚可能危害台灣在國際立足的技術領先地位，進而危及整體國家安全和產業競爭秩序，參酌全案甫經檢方起訴，仍有共犯參與情節及證據調查等事項尚待釐清，並權衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益，若僅以具保、責付或限制住居等手段，均不足以確保將來後續審判程序之順利進行，因此認有羈押禁見之必要。