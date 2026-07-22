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兒子未依保護令遷出還對媽媽咆哮、扭打 檢起訴涉犯家庭暴力罪

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

楊姓男子因對媽媽有暴力行為收到保護令，卻未依法搬出原與媽媽同住的房子，還三度與媽媽發生爭執，對媽媽大呼小叫，母子甚至有肢體衝突。檢察官偵查後，依涉嫌違反家庭暴力防治法起訴楊男涉犯3案。

基隆地檢署起訴指出，楊男因為對媽媽有暴力行為，基隆地方法院核發保護令，裁定命楊男不得對媽媽實施身體、精神上騷擾不法侵害行為，並應今年3月底前，遷出基隆市中正區住處，並將鑰匙交與媽媽，保護令有效時間為2年。

楊男在今年3月間收受保護令，已知保護令內容，3月某日因懷疑媽媽拿走他的國民身分證，在住處朝媽媽大聲咆哮，甚至辱罵髒話、拍打桌面，涉嫌對媽媽實施精神騷擾不法侵害行為。

楊男在今年4月某日遷出住處，但未將鑰匙交給媽媽，還曾在住處內朝媽媽大呼小叫，再次涉嫌對媽媽實施精神上騷擾之不法侵害行為。

今年6月某日，楊男待在屋內，也未交鑰匙交與媽媽，更因在屋內向媽媽索取金錢不成，扣住媽媽的雙手，母子接著扭打。楊男用牙齒咬媽媽的左手手背，導致楊母有左手瘀傷、右手腕挫傷等傷勢，涉嫌對媽媽實施身體、精神騷擾不法侵害行為。

警方接獲楊母報案，通知楊男到案製作筆錄後，依違反家庭暴力防治法將楊男函送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，認定楊男對媽媽有暴力行為、未遷出住居所違反保護令規定，並依涉嫌家庭暴力防治法起訴。

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楊姓男子未依保護令搬出原與媽媽同住的房子，另再與媽媽發生爭執、扭打，檢察官偵查後，依涉嫌違反家庭暴力防治法起訴楊男。聯合報系資料照
楊姓男子未依保護令搬出原與媽媽同住的房子，另再與媽媽發生爭執、扭打，檢察官偵查後，依涉嫌違反家庭暴力防治法起訴楊男。聯合報系資料照

媽媽 保護令 家暴

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