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涉國安法為中共竊取營業秘密 台積電前副理移審智慧法院續押禁見
台積電前副理陳志堅涉嫌遭中共情工人員丁小琥吸收，擬定「藍海計畫」著手竊取公司21件高階奈米製程技術機密至大陸，及挖角高科技人才赴陸發展半導體，遭高檢署依國安法、營業秘密等罪起訴並求處7年重刑。全案今天上午移審智慧財產及商業法院，法官閱卷後於下午2時20分召開延押庭，稍早裁定他繼續羈押禁見３個月。
高檢署指出，此案為國家核心關鍵技術遭中共滲透、意圖外流至大陸的首例，全案源於檢調偵辦大陸長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥（已歿）在台發展共諜組織發現的案外案，意外查出丁男涉嫌受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站主任「黃河」指示，透過黃姓商界友人結識陳男，說服陳男竊取台積電奈米製程。
起訴指出，陳男擔任台積電副理期間，與丁小琥設立中國半導體材料分析公司（CSMAC），由陳男擬定「藍海計畫」，規畫替中國製造半導體基地，挖角半導體人才赴CSMAC工作，藉此滲透台灣半導體產業，扶植對岸半導體科技發展，逐步侵蝕台灣半導體產業在國際領先優勢。
2023至2024年間，陳男為了讓丁小琥引介陸方金主、技術專家，認可他對於半導體製程、材料具有相當技術水準，前後竊取台積電國安與一般營業秘密共21件，並攜回家中研讀，以便執行「藍海計畫」。
所幸台積電經內部資安機制與監控系統及時察有異，及時取回遭陳男非法重製、竊取的全部技術文件，完成初步蒐證後，將全案報請檢調偵辦。今年5月，檢調搜索陳男住家並約談相關人員，檢察官複訊後將陳男聲押獲准，起訴移審智慧法院後，合議庭仍裁定將他繼續羈押禁見。
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