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陸配周滿芝替中共發展組織一度無罪 最高法院判關8年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台灣新住民關懷總會理事長周滿芝替中國大陸發展組織，宣傳統戰思想，一審認定罪證不足判決無罪，被撤銷發回更審，更一審依據國安局回函，認定周女接觸的陸方組織是中共統戰部控制，改判8年徒刑。案件上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

最高法院認為，言論自由、各類政治意見表達均受法律完整保障，但當敵對勢力欲藉此攻擊民主基礎，即產生破壞民主憲政體制的高度危險，若縱容有心人士藉此執行敵方指示，從事危害國家安全或社會安定的活動，後果勢必將動搖自由民主基石，甚至造成國家存亡的危機。

最高法院指出，更一審已經詳述周滿芝是受大陸實質控制的團體指示，在台成立並發展新住民協會、新住民總會等組織，隱瞞背後受大陸敵對勢力操控，且具危害國家安全意圖的理由及依據。

最高法院認為，周滿芝不提供真實資訊、言論給大眾，欲以中國共產黨政治體制取代台灣自由民主憲政秩序，不屬多元政治理念競爭，而得由公民本於自己價值觀選擇的範疇，周女上訴無理由，判決駁回。

周滿芝2004年自大陸嫁到台灣，已取得台灣身分證，2015年協助籌組中國愛國黨，隔年成立高雄市新住民姐妹關懷協會，並擔任該會理事長。

周滿芝先加入大陸統一戰線工作委員會，並受大陸「陝西省愛國主義志願者協會」指示，在台灣籌備「中國愛國主義志願者協會」分會，且周曾到大陸湖南省會求見統戰部長黃蘭香，向陸方尋求資助，讓她在台灣發展組織，宣傳一國兩制。

周滿芝2019年成立台灣新住民關懷總會，並成立該會的大陸工作委員會，宗旨為「維護大中國之團結統一並力促國家實現和平統一」，她也安排在台舉辦「中華非物質文化遺產博覽會」，向大陸政府單位爭取經費，活動目的與統戰思想有關，雖博覽會因資金未到位而中止，周滿芝仍持續為大陸發展組織，被依違反國安法等罪嫌起訴。

周滿芝一度被羈押禁見，高雄高分院一審認為周女雖成立協會與大陸人士聯繫，但無法認定她有被對岸吸收招攬陸配、新住民、新住民二代事實，檢方也未舉證她有直接或間接獲得大陸資金，且站台支持特定候選人，與一般選舉拉票情形雷同，判決無罪。

最高法院認為兩岸局勢嚴峻，加上修法後規定只要受滲透來源資助或指示，主導、資助或發展組織，皆構成犯罪，撤銷發回更審。高雄高分院更一審依據國安局函復，認定周滿芝接觸的陸方組織「陝西省愛國主義志願者協會」及「中國愛國主義志願者協會」，均為中共省級統戰部控制，而非單純民間交流組織。

更一審認定周滿芝透過在台成立民間團體，積極規畫活動統戰，且直接向陸方要求資助、指導，再利用協會對新住民、陸配滲透，加深彼此對立，逆轉改判8年徒刑。案經上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

台灣新住民關懐總會理事長周滿芝替大陸發展組織判刑8年定讞。圖／摘自台灣新住民關懐總會臉書
台灣新住民關懐總會理事長周滿芝替大陸發展組織判刑8年定讞。圖／摘自台灣新住民關懐總會臉書

台灣新住民關懐總會理事長周滿芝替大陸發展組織判刑8年定讞。圖／摘自台灣新住民關懐總會臉書
台灣新住民關懐總會理事長周滿芝替大陸發展組織判刑8年定讞。圖／摘自台灣新住民關懐總會臉書

陸配 國安局

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