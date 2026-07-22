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不滿維基百科寫他「向中國共產黨示好」 蔡衍明提告想自由編輯再敗訴

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明不滿維基百科記載他「為向中國共產黨示好，因此買下中視、中天、中國時報」等語，提民事訴訟要求台灣維基媒體協會，容忍他自由編輯相關言論，一審判決蔡衍明敗訴，案經上訴，台灣高等法院今再判決蔡敗訴，可上訴。

蔡衍明提告主張，台灣維基媒體協會2003年成立後，管理多項維基媒體計畫，包括中文維基百科等，然而維基百科卻記載他「為向中國共產黨示好，因此買下中視、中天、中國時報，並將中時集團改名為旺旺中時媒體集團」、「蔡衍明買下中時集團後，曾面見國台辦主任王毅，說明收購中時集團的過程」。

蔡衍明指出，維基百科還記載他「蔡衍明對王毅所說的那句『我們都有依照上面的指示，好好報導對祖國的繁榮』，成為他服從北京旨意的名言」、「有關機關認定蔡衍明因為違法收受中共方面新置入的資金而被罰款，不過他對此沒有悔意」，侵害名譽權、人格權甚鉅，提告要求協會允許他自由編輯相關言論。

協會反駁，協會沒有營運、管理中文維基百科網站，且蔡衍明曾修正相關內容，但後續被其他編輯退回，足以認定蔡編輯沒有受限，協會也沒有介入編輯內容。

一審指出，根據協會章程等資料，難以推認中文維基百科網站是由協會負責應運管理，且眾所皆知維基百科網站上的資料，是任何使用者皆可加以編輯，蔡衍明也曾編輯，但因涉及「破壞性編輯、內容有廣告、宣傳性質言詞」等原因，而被管理員退回，也可認定協會沒有限制蔡的編輯權限，認為蔡請求無理由，判決駁回。

蔡衍明上訴，高院指出，內容關於「為向中國共產黨示好」已經刪除，至於其他言論涉及與國家安全影響等議題，為可受公評之事，且中文維基百科網站有載明註釋出處來源的參考資料，也沒有違反維基百科網站各方針指引所揭示的中立觀點、可供查證等原則，難認言論侵害名譽權及人格權。

況且，蔡衍明請求自由添加的內容，諸如「旺旺集團的銷售遍及北美等全球59個國家和地區」、「蔡衍明個人捐了五百萬元新台幣給保釣團體」、「蔡衍明也在兩岸舉辦孝親活動，不斷呼籲大家對孝順的重視」、「傳達出旺旺仙貝的脆度與讓人難以忘懷的好滋味」、「蔡衍明認為媒體報導猶如吃進口的食物，一定要有良心」、「中國旺旺為香港上市公司」、「法院對於蔡衍明舉證的台灣維基媒體協會有實質管理權力的證據，法院略而未審，亦無回應」等語。

高院認為，蔡衍明是為傳達捐款、旺旺集團沿革及營業額等，甚至批評一審判決內容，而不是填補損害、回復原狀為目的，並非蔡為回復名譽的適當處分，且中文維基百科網站編輯管理權限是由維基百科管理員掌控，協會無實質編輯或管理權限，無從決定、介入增刪編輯，判決蔡衍明敗訴。

蔡衍明。圖／聯合報系資料照
蔡衍明。圖／聯合報系資料照

蔡衍明 維基百科

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