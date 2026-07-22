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台中「和牛EMPEROR」賣過期肉 日店長等3人遭重判全驅逐出境
台中「和牛EMPEROR」餐廳2024年4月爆出拿過期神戶牛，以一客2700元賣給消費者吃下肚，檢方依加重詐欺罪嫌起訴日籍負責人坂本斗志與店長、料理長等人。台中地院今依加重詐欺等罪，判3人2年至2年8月不等，3人均驅逐出境，天樂公司判罰金100萬元，可上訴。
台中地院今依加重詐欺等罪，判日籍負責人坂本斗志2年8月、久保姓店長判2年8月，山添姓總料理長判2年，3人均執行完畢後驅除出境，另天樂廣告行銷公司判罰金100萬元。
和牛EMPEROR爆出食安問題後，經台中市食安處重罰日籍業者168萬元、勒令停業；該店已由台灣的新團隊接手重新開幕，與日籍前業主沒有關係。
台中地檢起訴指出，天樂公司社長坂本拓也（已離境）2023年9月起經營「和牛EMPEROR」餐廳，標榜台中日式燒肉店的最高峰，由弟弟坂本斗志任餐廳負責人，雇久保姓店長、山添姓總料理長。
檢方查，坂本斗志、久保及山添，3人明知餐廳2023年10月20日採購的「神戶牛」已於同年12月3日過期，卻將過期肉品料理成「神戶牛帝王莎朗」，以每客2700元賣給29名消費者。
檢方訊時，3人均不認罪，但檢方不採信，考量其等標榜「台中日式燒肉最高峰」、「肩負代表日本燒肉文化使命、頂級和牛」，卻拿過期肉讓消費者吃下肚，事後還在社群發聲否認、揚言對報導媒體提告，態度惡劣，建請法院從重量刑。
台中地院審理期間，3人改口坦承認罪，表示願和大部分受害消費者和解，但有部分仍聯繫不上，也願意繳回所有犯罪所得，請求從輕量刑、判處緩刑。
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