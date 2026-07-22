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未成年、月薪1萬都沒用 嘉義少女當小三仍判賠

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義一名少女與已婚男子交往，遭男子妻子提告侵害配偶身分法益，一審判賠10萬元。少女不服提出上訴，主張案發時尚未成年、曾遭男子騷擾、收入不高及人妻事隔一年才提告等4項理由，希望免賠或減輕賠償。不過嘉義地方法院二審認為，這些理由均不足以免除侵害配偶權責任，駁回上訴，全案確定。

判決指出，男子與妻子自2015年結婚，育有4名子女。少女與男子自2024年2月起交往，雙方多次發生性關係，人妻發現後提起民事求償。一審判少女須賠償10萬元精神慰撫金，少女不服提起上訴。

少女上訴時提出4項理由，包括案發時仍未成年、曾對男子提出妨害性自主告訴，男子也因此遭任職機構建議解僱；她當時相信男子所說「只要不背叛就能一直在一起」、「神明說我們會在一起很久」等說法，是否具有侵害配偶權故意仍有討論空間；此外，她僅是工讀生，收入有限，10萬元賠償過高；人妻則是在發現婚外情約一年後才提告，精神痛苦是否全由她造成，也未提出具體證明。

不過法官檢視雙方Instagram對話紀錄後認為，少女雖否認一開始就知道男子已婚，但對話內容可證明，她後續已知悉男子有妻子及子女，仍持續交往，甚至曾向男子表達希望公開兩人關係，也詢問若走到最後會選擇誰，已明顯逾越一般男女正常社交範圍，因此認定自知情後持續交往至2024年6月間，已侵害人妻配偶身分法益。

法院也逐一回應少女的抗辯，認為雖然她行為時尚未成年，但當時已經工作，依其心智成熟程度，足以辨別與有配偶者發展親密關係將侵害他人婚姻，因此未成年身分不能作為免責理由；至於收入狀況及人妻提告時間，也不足以推翻原審認定。法院綜合雙方身分、經濟能力、侵害期間及人妻精神痛苦程度後，認定10萬元慰撫金並無過高，駁回上訴，全案確定。

本案也凸顯，法院審酌侵害配偶權案件時，重點在於是否明知對方已婚仍持續交往，而非是否受到甜言蜜語影響或年紀尚輕。法官認為，行為人只要具備足以辨別是非的能力，就不能以未成年或對方承諾未來作為免除民事責任的理由。

嘉義少女當<a href='/search/tagging/2/小三' rel='小三' data-rel='/2/231527' class='tag'><strong>小三</strong></a>提4理由上訴，二審全不採信判賠確定。聯合報系資料照
嘉義少女當小三提4理由上訴，二審全不採信判賠確定。聯合報系資料照

嘉義 未成年 小三

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