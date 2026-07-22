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新北男火燒窗簾致死傷判8年 二審撤銷原判決發回

中央社／ 台北22日電

新北市曾姓男子在住處燃燒窗簾致鄰居1死1傷，一審依殺人罪判刑8年；但二審認為，本案有影響國民法官對爭點的理解，並侵害被告防禦權行使，今天撤銷原判決發回更審。可上訴。

曾男於民國113年10月2日凌晨2時許，在新北市新莊區租屋處以打火機點燃房內窗簾，火勢迅速蔓延至周邊物品及建物，導致隔壁鄰居1男1女一氧化碳中毒，男子送醫後獲救，女子呼吸衰竭死亡。新北地檢署依殺人等罪起訴曾男。

全案經新北地方法院國民法官法庭審理，合議庭認為，曾男與鄰居無仇怨，卻侵害他人生命，造成被害人家屬難以抹滅痛苦，且精神鑑定報告認曾男再犯風險非低，審酌曾男放火後有按鄰居門鈴提醒，且主動投案符合自首要件，綜合衡量後依殺人罪判處有期徒刑8年。

案經上訴二審，由台灣高等法院審理，今天撤銷原判決，發回新北地院更審。

對於撤銷原判決的理由，高院新聞資料指出，檢察官上訴主張原判決就相鄰的其他2位住戶部分，有已受請求事項未予判決的違法；另曾男上訴主張原審於審理程序中始為罪名變更告知，影響國民法官對爭點的理解，並侵害被告防禦權的行使，均有理由，因此撤銷原判決。

合議庭認為，本件有部分事實未經國民法官實質參與審理，且原審審判長於審判程序中才告知罪名變更，變更準備程序所整理爭點，卻未再向國民法官說明，也未曉諭曾男、辯護人變更答辯方向，難認國民法官已理解罪名變更而得實質參與審理，且已對曾男防禦權造成重大突襲。

合議庭表示，為使國民法官得正確適用法令、認定事實，反映正當法律感情，並考量當事人審級利益、程序勞費及被告防禦權的維護，認應依國民法官法規定，發回新北地院依國民參與審判程序重為審理。

新北 殺人 國民法官

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