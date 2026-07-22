快訊

川普點頭幫沙烏地蓋核設施！未設「黃金標準」留下2條核武後路

少年股神？陶朱隱園再賣一戶 買家僅32歲、9.4億無貸款買5樓

阿金認出「好朋狗穿自己舊衣」當街撕爛 拉拉全身衣服碎光哭了：絕交吧

聽新聞
0:00 / 0:00

老鼠藥毒害澳洲男友判11年2月 合議庭：楊錦屏滿足私欲不尊重生命

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

來台當交換生的澳洲籍男子肖雷遭前女友楊錦屏以老鼠藥下毒，一度休克病危送醫，檢方依殺人未遂罪起訴楊女，楊女強調她沒有投毒、否認犯罪，台北地方法院審理，今判她有期徒刑11年2月。

判決指出，楊錦屏數次餵食肖雷毒物的動機，應是受肖雷計畫離台的刺激，不滿告訴人即將離臺之緣故。

判決說，楊女於案發期間長伴告訴人，當應見聞告訴人身心因中毒所承受之煎熬及痛苦，卻仍下手，僅為滿足私欲，毫不尊重他人生命。

判決書指出，楊錦屏造成肖雷身體受創時間不短，程度也不淺，所幸經長期就醫後現在已康復，不過，依肖雷證述，肖雷案發期間承受莫大煎熬，肖雷的父母也同受有精神上之損害甚深，可見楊女造成犯罪危害不輕。

合議庭認為，楊錦屏矢口否認犯行，於警、偵中翻異供述，未見有何真摯悔意，遑論有何慰撫告訴人身心創痛與恐懼的的積極表現，自未取得告訴人諒解，犯後態度實難謂良好，考量刑法目的非僅在懲罰，同時有預防再犯、教化等功能，經盤點量刑因素，認定楊女行為具有計畫性，手段惡劣，犯罪雖止於未遂，但所生危害不輕，斟酌她與肖雷的關係、及其智識程度及家庭生活經濟狀況暨檢察官求刑意見等、依法量刑。

楊錦屏2022年喪偶，在臉書認識在補習班教課的肖雷，對肖雷有好感，讓肖雷住進租屋處，2人並未交往；2023年3月，肖雷決定提前返回澳洲，楊女將含「華法林」成分的液態老鼠藥摻入葡萄汁內，肖雷喝了後後噁心、嘔吐，住院治療。

肖雷父親Stephen有醫師資格，來台照護兒子，楊錦屏得知Stephen決定要讓兒子回國，第2次將老鼠藥摻入肖雷的飲食中，肖雷一度病危，送加護病房治療，又撿回一命。

2023年4月，肖雷的母親Julie抵台，打算安排兒子回國，楊女發現肖雷與女老闆的合照，第3度下毒陷害肖雷，致肖雷病情再惡化。

肖雷母親到楊錦屏的租屋處收拾兒子行李，在衣櫥抽屜發現印有老鼠圖案的滅鼠液空瓶，驚覺兒子遭楊女下毒，報警處理，檢警搜索楊女，查扣沾有老鼠藥的3個馬克杯，認定楊女涉嫌重大，依殺人未遂罪起訴她、求刑8年。

來台交換的澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）因誤食老鼠藥命危，最後募得約13萬美元乘坐醫療專機返回澳洲治療澳洲治療。截自Gofundme
來台交換的澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）因誤食老鼠藥命危，最後募得約13萬美元乘坐醫療專機返回澳洲治療澳洲治療。截自Gofundme

澳洲 台北 殺人未遂 老鼠藥 下毒

延伸閱讀

由愛生恨？下老鼠藥「三度」毒害澳洲男友 楊錦屏判11年2月

他揪女友同死害「一屍兩命」獨活 家屬嗆：要錢沒錢、要關又嫌判太重

公車闖紅燈撞傷9歲童2年不賠錢 法官喊話：新店客運快負起賠償責任

大甲虎媽餓死21歲女兒 膽小丈夫怕夫妻衝突竟漠視…淪共犯判2年4月

相關新聞

大甲虎媽餓死21歲女兒 膽小丈夫怕夫妻衝突竟漠視…淪共犯判2年4月

台中大甲詹姓婦人長期拘禁21歲陳姓小女兒，每天只給菜粥果腹害她慘活活餓死，遺體僅30公斤，詹遭收押、涉犯家暴凌虐致死起訴，現由國民法庭審理；詹的陳姓先生明知妻子拘禁女兒，卻為避免夫妻衝突、維持和諧，漠視女兒生命，法院認定他是「共犯」，依妨害自由等罪判他2年4月，可上訴。

高田營造全台10建案停工真相曝 桃檢揭二代9建案吸金7億39人受害

桃園在地經營超過40年的老牌營造廠高田營造，因長子李博元的關係企業鉅興建設爆發資金缺口，今年6月高田無預警宣布全台10處工程全面停工，檢調追查，李子3年前起，涉嫌以9建案招攬投資，非法吸金近7億元39人受害，桃園地檢署依違反銀行法起訴李及協助的詹男，並建請從重量刑。

老鼠藥毒害澳洲男友判11年2月 合議庭：楊錦屏滿足私欲不尊重生命

來台當交換生的澳洲籍男子肖雷遭前女友楊錦屏以老鼠藥下毒，一度休克病危送醫，檢方依殺人未遂罪起訴楊女，楊女強調她沒有投毒、否認犯罪，台北地方法院審理，今判她有期徒刑11年2月。

柯文哲政治獻金案行政訴訟開庭 律師舉陳歐珀案批監院雙標

民眾黨創黨主席柯文哲因涉違反政治獻金法遭監察院處分374萬元並沒入5579萬元，經訴願駁回、提醒行政訴訟，仍於上周收到行政執行命令，台北高等行政法院今早開庭準備程序、調查證據，柯的辯護律師引前立委陳歐珀涉貪案，直指監院「選擇性執法」，並透露「柯文哲就是不服氣遭持續追殺」。

北屯11期重劃區爆住戶衝突…氣鄰居偷拍小孩 他飆髒話擋電梯遭訴

台中市林姓男子是北屯區11期重劃區的社區住戶，前年因不滿鄰居拍攝其小孩，在社區大廳騎滑步車，涉在大廳堵住對方怒飆「〇〇娘，不是很秋」等語，甚至伸手死按電梯門長達2分鐘阻止鄰居離開，嚇得被鄰居十分害怕，提出告訴，法院審理時，林男辯稱，髒話是「口頭禪」，一審依強制罪，判拘役59天，可易科，全案上訴後，近日駁回上訴，全案確定。

台積電工程師將5月嬰托合格保母照顧竟窒息命危 法院判賠42萬

台積電廖姓工程師將年僅5個月的兒子交給領有執照的蘇姓保母照顧，蘇女竟給男嬰戴上口罩趴睡，導致男嬰窒息，救回後仍有腦波異常、心臟節律不整等；廖的妻子原本也在台積電任職，因此事離職全職照顧兒子，法院判決蘇女應賠償男嬰及父母共42萬6695元。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。