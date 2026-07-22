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大甲虎媽餓死21歲女兒 膽小丈夫怕夫妻衝突竟漠視…淪共犯判2年4月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中大甲詹姓婦人長期拘禁21歲陳姓小女兒，每天只給菜粥果腹害她慘活活餓死，遺體僅30公斤，詹遭收押、涉犯家暴凌虐致死起訴，現由國民法庭審理；詹的陳姓先生明知妻子拘禁女兒，卻為避免夫妻衝突、維持和諧，漠視女兒生命，法院認定他是「共犯」，依妨害自由等罪判他2年4月，可上訴。

檢方起訴指出，詹婦（51歲）認女兒居家、清潔生活習慣未達她要求，2023年1月強行替女兒辦高中休學，就以電線綑綁房門門把，將女兒拘禁在住處1樓、房間浴室，需仰賴她提供少量食糧維生，女兒在長期處於營養不足狀態，日漸消瘦、體力枯竭，最終長期饑餓死亡，去年9月25日詹的先生報案才曝光。

檢方依拘禁致死等罪嫌起訴詹，現由國民法庭審理，另依幫助加重私行拘禁罪起訴先生陳男。

台中地院表示，陳男和詹女對女兒有扶助與救助義務，詹2023年1月起因對女兒不滿，竟以電線綑綁房間門把與門外樓梯扶手立柱，還有房間浴室門把與房間內五斗櫃等，將女兒私行拘禁在房間、浴室內。

陳明知此事，竟因擔心與妻子發生衝突，為維持夫妻共同家庭生活，而和詹女共同基於私行拘禁之犯意聯絡，不為通報或救助，默許詹長期拘禁女兒長達2年8月。詹後來限制女兒飲食，最終導致女兒2025年9月21日至24日間，因多重器官衰竭而死亡，陳見狀才向警方報案、自首。

中院說，檢方起訴僅認為陳男構成「幫助犯」，但法官審理後認為，陳並非僅是消極幫助，而是將「拘禁女兒」視作維持夫妻共同生活的必要條件，是以自己共同犯罪的意思，不履行其作為義務，堪認陳與詹之間，具有犯意聯絡與行為分擔，應將陳男論以「共同正犯」。

中院考量，陳發覺女兒死亡後，自行前往派出所報案、坦承犯行，符合自首要件，依法減刑。

中院也審酌，陳身為父親，和女兒同居一處，對女兒立於保證人地位，有扶助、救助的義務，竟僅為避免夫妻衝突，將拘禁女兒視作「維持夫妻共同家庭生活的必要條件。」

中院認為，陳雖未積極動手拘禁，但在長達2年8月時間，任令女兒困於惡劣環境中求助無門，顯露其極度冷漠心態，導致女兒在人生最後幾年均在絕望狀態下度過，所生危險及損害極為重大，依共同犯私行拘禁而剝奪行動自由七日以上罪，判陳男2年4月徒刑。

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台中大甲詹姓婦人長期拘禁21歲陳姓小女兒，每天只給菜粥果腹害她慘活活餓死，現由台中地院國民法庭審理中。聯合報系資料照
台中大甲詹姓婦人長期拘禁21歲陳姓小女兒，每天只給菜粥果腹害她慘活活餓死，現由台中地院國民法庭審理中。聯合報系資料照

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